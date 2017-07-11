ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Казани начал работу экскурсионный ретро-трамвай, выпущенный в 1986 году. Трамвай рассчитан на 22 посадочных места, а аудио-экскурсия проводится на семи языках. Путь пролегает по реально существующему трамвайному маршруту, который начинается у центрального железнодорожного вокзала, проходит через Старо-татарскую слободу и заканчивается в речном порту.



Главная особенность ретро-трамвая — сидя в нем, можно не только увидеть старинные улицы и узнать историю 1000-летнего города, но и получить удовольствие от татарской кухни: трамвай оснащен точкой питания сети национального фастфуда «Тюбэтэй».



Экскурсии проходят с четверга по воскресенье с 10 утра до 10 вечера, войти трамвай и сойти с него можно на любой остановке маршрута.