Победители Кубка России по снежной и ледовой скульптуре названы в Перми
22.01.2017, 18:23
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В ледовом городке Перми завершился V Открытый конкурс Кубок России по снежной и ледовой скульптуре "Зимний вернисаж". На протяжении пяти дней скульпторы из 14 стран работали над ледовыми и снежными изваяниями. В этом году темой творческих работ стал космос.
В номинации "Снег" лучшими названы скульпторы из Перми Рустам Исмагилов и Лев Безматерных со скульптурой "Дача далеко, зато с видом на Землю". Второе место досталось гостям из Таиланда – Кьяттисак Кинмали и Наттават Сукнед (работа "Неживые вещи живут в живых вещах"), третье место у скульпторов из Екатеринбурга и Сургута – Александра Савинова и Павла Соловьёва (работа "Космос"). В категории "Приз капитанов", где руководители команд анонимно голосуют за победителя, награда досталась участникам из Норвегии и России – Элизабет Кристенсен и Сергею Ашихмину, а также команде из Китая. Приз известного ледового скульптора Николая Полукарова также получили участники из Китая с работой "Будь осторожен!".
В номинации "Лёд" победили скульпторы из Рязани с работой "Космический танец Шивы". Второе место у сборной Белоруссии и России (работа "За горизонтами событий"), а третье место досталось скульпторам из Красноярска и Санкт-Петербурга (работа "Бесконечность"). "Приз капитанов" получили скульпторы из Кургана, а приз Н. Полукарова достался латвийцам.
Победителей оценивало компетентное жюри из шести человек под руководством члена Союза художников России Юрия Лапшина. V Открытый конкурс Кубок России по снежной и ледовой скульптуре "Зимний вернисаж" проходил с 15 по 21 января.
В номинации "Снег" лучшими названы скульпторы из Перми Рустам Исмагилов и Лев Безматерных со скульптурой "Дача далеко, зато с видом на Землю". Второе место досталось гостям из Таиланда – Кьяттисак Кинмали и Наттават Сукнед (работа "Неживые вещи живут в живых вещах"), третье место у скульпторов из Екатеринбурга и Сургута – Александра Савинова и Павла Соловьёва (работа "Космос"). В категории "Приз капитанов", где руководители команд анонимно голосуют за победителя, награда досталась участникам из Норвегии и России – Элизабет Кристенсен и Сергею Ашихмину, а также команде из Китая. Приз известного ледового скульптора Николая Полукарова также получили участники из Китая с работой "Будь осторожен!".
В номинации "Лёд" победили скульпторы из Рязани с работой "Космический танец Шивы". Второе место у сборной Белоруссии и России (работа "За горизонтами событий"), а третье место досталось скульпторам из Красноярска и Санкт-Петербурга (работа "Бесконечность"). "Приз капитанов" получили скульпторы из Кургана, а приз Н. Полукарова достался латвийцам.
Победителей оценивало компетентное жюри из шести человек под руководством члена Союза художников России Юрия Лапшина. V Открытый конкурс Кубок России по снежной и ледовой скульптуре "Зимний вернисаж" проходил с 15 по 21 января.