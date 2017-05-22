Победителя первого Всероссийского фестиваля студенческих любительских театров назовут 26 мая
22.05.2017, 22:45
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Финальный этап смотра будет проходить на площадке Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК) по 26 мая. По его итогам жюри отберёт один лучший театральный проект, показом которого в Киноконцертном зале ВГИКа и завершится фестиваль.
Участниками Всероссийского фестиваля студенческих любительских театров непрофильных вузов стали студенческие театральные коллективы из Брянска, Воронежа, Гжели, Москвы, Орла, Рязани, Рыбинска и Тамбова.
За звание лауреата будут бороться девять постановок, вышедших в финал. Среди них, спектакли "Эшелон" Московского государственного института международных отношений МИД РФ, "Вверх по лестнице, ведущей вниз" Московского педагогического государственного университета, "Маленькие трагедии Пушкина на студенческий лад" Брянского государственного инженерно-технологического университета, "Денискины рассказы" Воронежского государственного университета, "А зори здесь тихие…" Гжельского государственного университета, "Барышня-крестьянка" Рыбинского государственного авиационного технического университета имени П. А. Соловьёва и другие.
В период проведения второго этапа смотра с участниками будут проводиться мастер-классы известных деятелей театрального искусства.
Всероссийский фестиваль студенческих любительских театров (театральных студий) нетворческих образовательных организаций высшего образования Центрального Федерального округа стартовал 2 мая. Первый этап проводился по видеозаписям в субъектах ЦФО. По его итогам отобранные жюри коллективы были приглашены в Москву на открытый показ.
Смотр инициирован Министерством образования РФ и проходит при содействии Минкультуры России. Он призван совершенствовать систему воспитания в области культуры и искусства. Основная задача фестиваля - популяризация студенческих театральных коллективов в среде молодёжи.
Участниками Всероссийского фестиваля студенческих любительских театров непрофильных вузов стали студенческие театральные коллективы из Брянска, Воронежа, Гжели, Москвы, Орла, Рязани, Рыбинска и Тамбова.
За звание лауреата будут бороться девять постановок, вышедших в финал. Среди них, спектакли "Эшелон" Московского государственного института международных отношений МИД РФ, "Вверх по лестнице, ведущей вниз" Московского педагогического государственного университета, "Маленькие трагедии Пушкина на студенческий лад" Брянского государственного инженерно-технологического университета, "Денискины рассказы" Воронежского государственного университета, "А зори здесь тихие…" Гжельского государственного университета, "Барышня-крестьянка" Рыбинского государственного авиационного технического университета имени П. А. Соловьёва и другие.
В период проведения второго этапа смотра с участниками будут проводиться мастер-классы известных деятелей театрального искусства.
Всероссийский фестиваль студенческих любительских театров (театральных студий) нетворческих образовательных организаций высшего образования Центрального Федерального округа стартовал 2 мая. Первый этап проводился по видеозаписям в субъектах ЦФО. По его итогам отобранные жюри коллективы были приглашены в Москву на открытый показ.
Смотр инициирован Министерством образования РФ и проходит при содействии Минкультуры России. Он призван совершенствовать систему воспитания в области культуры и искусства. Основная задача фестиваля - популяризация студенческих театральных коллективов в среде молодёжи.
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Финальный этап смотра будет проходить на площадке Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК) по 26 мая. По его итогам жюри отберёт один лучший театральный проект, показом которого в Киноконцертном зале ВГИКа и завершится фестиваль.
Участниками Всероссийского фестиваля студенческих любительских театров непрофильных вузов стали студенческие театральные коллективы из Брянска, Воронежа, Гжели, Москвы, Орла, Рязани, Рыбинска и Тамбова.
За звание лауреата будут бороться девять постановок, вышедших в финал. Среди них, спектакли "Эшелон" Московского государственного института международных отношений МИД РФ, "Вверх по лестнице, ведущей вниз" Московского педагогического государственного университета, "Маленькие трагедии Пушкина на студенческий лад" Брянского государственного инженерно-технологического университета, "Денискины рассказы" Воронежского государственного университета, "А зори здесь тихие…" Гжельского государственного университета, "Барышня-крестьянка" Рыбинского государственного авиационного технического университета имени П. А. Соловьёва и другие.
В период проведения второго этапа смотра с участниками будут проводиться мастер-классы известных деятелей театрального искусства.
Всероссийский фестиваль студенческих любительских театров (театральных студий) нетворческих образовательных организаций высшего образования Центрального Федерального округа стартовал 2 мая. Первый этап проводился по видеозаписям в субъектах ЦФО. По его итогам отобранные жюри коллективы были приглашены в Москву на открытый показ.
Смотр инициирован Министерством образования РФ и проходит при содействии Минкультуры России. Он призван совершенствовать систему воспитания в области культуры и искусства. Основная задача фестиваля - популяризация студенческих театральных коллективов в среде молодёжи.
Участниками Всероссийского фестиваля студенческих любительских театров непрофильных вузов стали студенческие театральные коллективы из Брянска, Воронежа, Гжели, Москвы, Орла, Рязани, Рыбинска и Тамбова.
За звание лауреата будут бороться девять постановок, вышедших в финал. Среди них, спектакли "Эшелон" Московского государственного института международных отношений МИД РФ, "Вверх по лестнице, ведущей вниз" Московского педагогического государственного университета, "Маленькие трагедии Пушкина на студенческий лад" Брянского государственного инженерно-технологического университета, "Денискины рассказы" Воронежского государственного университета, "А зори здесь тихие…" Гжельского государственного университета, "Барышня-крестьянка" Рыбинского государственного авиационного технического университета имени П. А. Соловьёва и другие.
В период проведения второго этапа смотра с участниками будут проводиться мастер-классы известных деятелей театрального искусства.
Всероссийский фестиваль студенческих любительских театров (театральных студий) нетворческих образовательных организаций высшего образования Центрального Федерального округа стартовал 2 мая. Первый этап проводился по видеозаписям в субъектах ЦФО. По его итогам отобранные жюри коллективы были приглашены в Москву на открытый показ.
Смотр инициирован Министерством образования РФ и проходит при содействии Минкультуры России. Он призван совершенствовать систему воспитания в области культуры и искусства. Основная задача фестиваля - популяризация студенческих театральных коллективов в среде молодёжи.