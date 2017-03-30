ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Завершился новый этап голосования в проекте «Активный гражданин» по программе «Моя улица». За 10 дней в двух частях голосования приняли участие 175 817 и 174 481 человек соответственно.

Особый интерес у москвичей вызвали проекты изменений на Тверской улице (69 726 проголосовавших), Большой Лубянке (61 000 проголосовавших), Пречистенке (60 354 проголосовавших), Котельнической и Гончарной набережных (50 765 проголосовавших). Каждый из этих проектов поддержали в среднем 87 процентов «активных граждан».

Больше всего жителям города понравился проект благоустройства улицы Пречистенки — за него отдали свои голоса 89,33 процента участников проекта. На втором месте с минимальным отрывом идёт Пречистенская набережная — концепцию её обновления поддержали 89,31 процента проголосовавших. Замыкает тройку лидеров проект благоустройства улицы Каретный Ряд, который получил 88,67 процента поддержки.

Не поддержали предложенные проекты лишь четыре-пять процентов участников голосований, и столько же доверили решение этого вопроса специалистам. Ещё 2,5 процента проголосовавших оставили свои предложения по благоустройству московских улиц. Их идеи и замечания в ближайшее время передадут для дальнейшей работы разработчикам проекта.