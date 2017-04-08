Почти один миллион человек собрал первый общегородской субботник в Москве
08.04.2017, 15:09
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Около одного миллиона человек пришли этим утром на первый общегородской субботник, рассказал заместитель Мэра Москвы в Правительстве по вопросам ЖКХ Пётр Бирюков.
"В субботнике участвуют до одного миллиона человек. В работах по благоустройству сегодня задействовано более 8,2 тысячи единиц спецтехники", - отметил он.
Городские службы приводят в порядок транспортную инфраструктуру, занимаются уборкой территорий организаций и предприятий, в том числе строительных площадок. Во время субботника высаживают деревья и кустарники, ремонтируют детские и спортивные площадки, моют цоколи и фасады зданий, остановки и дорожные знаки, а также наносят новую разметку на дороги.
Жители помогают привести в порядок скверы, парки, дворы, территории школ и детских садов, больниц и учреждений соцзащиты и тоже высаживают деревья и кустарники.
Принять участие в мероприятии могут все желающие. Достаточно прийти к одному из мест сбора, которые организованы в каждом районе, и получить необходимый инвентарь и саженцы.
Московские парки - "Сокольники", "Эрмитаж", "Музеон" и многие другие - подготовили для горожан развлекательную программу. Они смогут посетить мастер-классы, послушать музыку, поучаствовать в квестах и конкурсах с призами.
Традиция проведения коллективных субботников зародилась 12 апреля 1919 года, когда 15 работников локомотивного депо "Москва-Сортировочная" Московско-Казанской железной дороги безвозмездно за одну ночь отремонтировали три паровоза. Позднее такая инициатива была поддержана государством.
В этом году месячник по весеннему благоустройству проходит в Москве с 25 марта по 29 апреля. Тех, кто хотел, но не смог сегодня принять участие в уборке столицы, будут ждать на второй общегородской субботник 29 апреля. Накануне Дня Победы особое внимание планируется уделить благоустройству воинских захоронений и памятников воинской славы.
"В субботнике участвуют до одного миллиона человек. В работах по благоустройству сегодня задействовано более 8,2 тысячи единиц спецтехники", - отметил он.
Городские службы приводят в порядок транспортную инфраструктуру, занимаются уборкой территорий организаций и предприятий, в том числе строительных площадок. Во время субботника высаживают деревья и кустарники, ремонтируют детские и спортивные площадки, моют цоколи и фасады зданий, остановки и дорожные знаки, а также наносят новую разметку на дороги.
Жители помогают привести в порядок скверы, парки, дворы, территории школ и детских садов, больниц и учреждений соцзащиты и тоже высаживают деревья и кустарники.
Принять участие в мероприятии могут все желающие. Достаточно прийти к одному из мест сбора, которые организованы в каждом районе, и получить необходимый инвентарь и саженцы.
Московские парки - "Сокольники", "Эрмитаж", "Музеон" и многие другие - подготовили для горожан развлекательную программу. Они смогут посетить мастер-классы, послушать музыку, поучаствовать в квестах и конкурсах с призами.
Традиция проведения коллективных субботников зародилась 12 апреля 1919 года, когда 15 работников локомотивного депо "Москва-Сортировочная" Московско-Казанской железной дороги безвозмездно за одну ночь отремонтировали три паровоза. Позднее такая инициатива была поддержана государством.
В этом году месячник по весеннему благоустройству проходит в Москве с 25 марта по 29 апреля. Тех, кто хотел, но не смог сегодня принять участие в уборке столицы, будут ждать на второй общегородской субботник 29 апреля. Накануне Дня Победы особое внимание планируется уделить благоустройству воинских захоронений и памятников воинской славы.