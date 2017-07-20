Под Патриаршим мостом в Москве появятся музеи и кафе
20.07.2017, 17:13
ОРЕАНДА-НОВОСТИ На Балчуге под Патриаршим мостом планируют разместить выставочные, музейные и творческие пространства, а также объекты общественного питания. Близлежащую территорию благоустроят и озеленят. Площадь проектируемой территории составит 2,1 гектара.
Разработку проекта планировки пешеходной зоны от храма Христа Спасителя до Якиманской набережной одобрила Градостроительно-земельная комиссия под руководством Сергея Собянина.
В 2014 году ПАО «Мосэнерго» вывело из эксплуатации и продало имущественный комплекс ГЭС-2 инвестору ООО «ГЭС-2» для создания музейно-образовательного комплекса «Академия современного искусства». Его центральным элементом станет реставрированное здание ГЭС-2 площадью 17,5 тысячи квадратных метров.
Разработку проекта планировки пешеходной зоны от храма Христа Спасителя до Якиманской набережной одобрила Градостроительно-земельная комиссия под руководством Сергея Собянина.
В 2014 году ПАО «Мосэнерго» вывело из эксплуатации и продало имущественный комплекс ГЭС-2 инвестору ООО «ГЭС-2» для создания музейно-образовательного комплекса «Академия современного искусства». Его центральным элементом станет реставрированное здание ГЭС-2 площадью 17,5 тысячи квадратных метров.
Источник: https://www.mos.ru