Подведены итоги фестиваля "Рождественский парад"
20.12.2016, 12:36
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Подведены итоги XXIII Международного фестиваля негосударственных театров и театральных проектов «Рождественский парад», прошедшего в городе на Неве в период с 10 по 20 декабря.
Сохраняя в течение 23 лет свою актуальность, этот проект следует за живым развитием современного театрального процесса, наблюдая деятельность негосударственных театров во всём её разнообразии и, оказывая талантливым творческим сообществам неоценимую поддержку. Новые театральные коллективы и независимые проекты, а также театры, существующие уже многие годы, доказавшие свою творческую состоятельность, непременно находят своё место в афише фестиваля, а публика получает уникальную возможность свободно посещать многочисленные спектакли. Фестиваль заверен, итоги подведены..
Гран-при фестиваля
спектакль «Машина едет к морю»
Театральная мастерская «АСБ» совместно с театром «Особняк» (Санкт-Петербург)
постановка и оформление – Алексей Янковский
Лучший спектакль фестиваля
спектакль «Колино сочинение»
Продюсерский центр «КонтАрт» (Санкт-Петербург)
режиссёр – Яна Тумина, художник – Кира Камалидинова,
композитор – Анатолий Гонье
Лучшая работа режиссёра
Надежда Алексеева
Спектакль «Баллада о маленьком буксире»
Театр для детей и молодёжи «Малый» (Великий Новгород)
Лучший актерский ансамбль
спектакль «Чайка над Вишеневым садом»
Наталия Эсхи, Катя Ионас, Елена Назарова, Константин Гаёхо, Кирилл Утешев, Михаил Кузнецов, Евгений Сиротин, Николай Яковлев.
режиссёр Юлия Панина
Театр «Особняк» (Санкт-Петербург)
Лучшая работа сценографа
Данила Корогодский
Спектакль «Урод»
Режиссёр – Валентин Левицкий
Театр Поколений им.З.Я.Корогодского (Санкт-Петербург)
Лучшая актёрская работа
Анна Сомкина
за роли в спектакле «Колино сочинение»
режиссёр – Яна Тумина
Продюсерский центр «КонтАрт» (Санкт-Петербург)
За лучший дуэт
Рима Харисова и Рустам Имамов
Спектакль «Синюшкин колодец»
Арт-группа «С другими В» (Уфа)
За смелый режиссёрский поиск
Вадиму Максимову
Спектакль «Джек Фальстаф»
Театральная лаборатория Вадима Максимова (Санкт-Петербург)
За лучшую экспериментальную работу
спектакль «Кровь»
Танцевальная компания «По.В.С.Танцы» (Москва)
За создание уникальной романтической атмосферы спектакля
«Чудо Алых парусов»
Режиссёр-постановщик – Евгений Соловьев, художник – Юлия Рихтер
«Театроль-театр» (Москва)
Сохраняя в течение 23 лет свою актуальность, этот проект следует за живым развитием современного театрального процесса, наблюдая деятельность негосударственных театров во всём её разнообразии и, оказывая талантливым творческим сообществам неоценимую поддержку. Новые театральные коллективы и независимые проекты, а также театры, существующие уже многие годы, доказавшие свою творческую состоятельность, непременно находят своё место в афише фестиваля, а публика получает уникальную возможность свободно посещать многочисленные спектакли. Фестиваль заверен, итоги подведены..
Гран-при фестиваля
спектакль «Машина едет к морю»
Театральная мастерская «АСБ» совместно с театром «Особняк» (Санкт-Петербург)
постановка и оформление – Алексей Янковский
Лучший спектакль фестиваля
спектакль «Колино сочинение»
Продюсерский центр «КонтАрт» (Санкт-Петербург)
режиссёр – Яна Тумина, художник – Кира Камалидинова,
композитор – Анатолий Гонье
Лучшая работа режиссёра
Надежда Алексеева
Спектакль «Баллада о маленьком буксире»
Театр для детей и молодёжи «Малый» (Великий Новгород)
Лучший актерский ансамбль
спектакль «Чайка над Вишеневым садом»
Наталия Эсхи, Катя Ионас, Елена Назарова, Константин Гаёхо, Кирилл Утешев, Михаил Кузнецов, Евгений Сиротин, Николай Яковлев.
режиссёр Юлия Панина
Театр «Особняк» (Санкт-Петербург)
Лучшая работа сценографа
Данила Корогодский
Спектакль «Урод»
Режиссёр – Валентин Левицкий
Театр Поколений им.З.Я.Корогодского (Санкт-Петербург)
Лучшая актёрская работа
Анна Сомкина
за роли в спектакле «Колино сочинение»
режиссёр – Яна Тумина
Продюсерский центр «КонтАрт» (Санкт-Петербург)
За лучший дуэт
Рима Харисова и Рустам Имамов
Спектакль «Синюшкин колодец»
Арт-группа «С другими В» (Уфа)
За смелый режиссёрский поиск
Вадиму Максимову
Спектакль «Джек Фальстаф»
Театральная лаборатория Вадима Максимова (Санкт-Петербург)
За лучшую экспериментальную работу
спектакль «Кровь»
Танцевальная компания «По.В.С.Танцы» (Москва)
За создание уникальной романтической атмосферы спектакля
«Чудо Алых парусов»
Режиссёр-постановщик – Евгений Соловьев, художник – Юлия Рихтер
«Театроль-театр» (Москва)