ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Подведены итоги конкурса Российского военно-исторического общества на создание сценария художественного фильма о Герое Советского Союза Зое Космодемьянской. Ранее, по итогам первого этапа, членами авторитетного жюри были отобраны три лучших синопсиса - Светланы Лекомцевой (Ленинградская обл.), Елизаветы Трусевич (г. Москва) и Андрея Павленко (Ленинградская обл.). Все победители конкурса получили денежные вознаграждения от РВИО, после чего продолжили работу над созданием сценария к полнометражному художественному фильму.

При рассмотрении конкурсных работ жюри учитывало их художественные достоинства и историческую точность, значимость и оригинальность подачи материала. Решение о выборе лучшего синопсиса было сложным, поскольку все сценаристы продемонстрировали высокий профессионализм. Победителем творческого конкурса стала Елизавета Трусевич (Москва).

Напомним, что первый этап конкурса проходил с 9 декабря 2016 года по 23 февраля 2017 года. За этот период было подано 70 заявок из России и из Украины. Самому юному участнику конкурса было 14 лет, а самому взрослому – 91 год.