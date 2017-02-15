ОРЕАНДА-НОВОСТИ С 23 февраля 2017 года в Национальном художественном музее Республики Беларусь начнёт свою работу персональная выставка литовского художника Романаса Борисоваса «Поэзия руин», организованная при поддержке Министерства культуры Республики Беларусь и Посольства Литовской Республики в Республике Беларусь.



В выставочном зале переходной галереи будут представлены около 40 работ художника, выполненных в технике акварели.



Экспонирование выставки продлится до 20 марта 2017 года.