ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Музей-заповедник «Коломенское» готовит проект по благоустройству площадки «Зингаро». Это поле, где проходят крупные фестивали. Его планируют застелить «ковром» из натурального спортивного газона. Площадь живого газона составит около одного гектара.

«Коломенское» — место проведения крупнейших городских событий. Их посещает огромное количество людей. Газон, который есть сейчас, приходится регулярно ремонтировать и подновлять. Спортивный газон значительно более стойкий, ведь он способен выдерживать даже футбольные матчи», — пояснил разработчик проекта архитектор Дмитрий Селивохин.

Чтобы на огромном поле-трансформере можно было быстро организовать различные мероприятия, для него разработают конструкции на колёсиках — концертные площадки, зрительские трибуны, лавочки. «Инновационные модульные поверхности способны выдерживать большой вес», — отметил он.

«Ковёр» будет состоять из «лоскутков», которые в нефестивальные дни можно превращать в спортивные площадки для летних игр: волейбола, бадминтона, тенниса.

«Там будет достаточно натянуть переносную сетку — и площадка для волейбола готова. При этом исторический облик музея-заповедника останется нетронутым», — рассказал Дмитрий Селивохин.

Начать благоустройство площадки «Зингаро» в «Коломенском» планируется в 2017 году. Там также установят новое современное освещение и систему навигации.

«Музей-заповедник “Коломенское” — один из самых популярных в городе парков. При проведении культурно-массовых мероприятий, в числе которых и известные ежегодные фестивали, важно сохранить его территорию», — подчеркнули в пресс-службе Мосгорпарка.