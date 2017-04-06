Полиция насчитала 50 тыс. участников акции памяти в центре Москвы
06.04.2017, 21:21
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Более 50 тыс. человек пришли почтить память погибших при теракте в петербургском метро. Траурный митинг проходит в четверг, 6 апреля, на Манежной площади в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.
Вечер памяти под лозунгом "Мы против террора" начался в 17:00 мск. Для проведения мероприятия власти перекрыли Тверскую и Моховую улицы. На входе в Александровский сад установили сцену, на которой на протяжении полутора часов после начала акции проходил концерт, организованный руководством Московского метрополитена при поддержке департамента культуры Москвы.
Организаторами вечера стали московская федерация профсоюзов, профсоюзы работников метрополитена и транспорта, а также Транспортная ассоциация московской агломерации. Акция была согласована в рекордно короткие сроки - за один день до проведения. Мэрия объяснила такую оперативность тем, что акция "неполитическая", поэтому может быть разрешена без обязательного требования подавать заявку за десять дней до проведения.
Акции памяти прошли сегодня также в крупнейших городах страны.
Как позже сообщили в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга, участие в акции памяти жертв теракта приняли 30 тыс. человек.
Вечер памяти под лозунгом "Мы против террора" начался в 17:00 мск. Для проведения мероприятия власти перекрыли Тверскую и Моховую улицы. На входе в Александровский сад установили сцену, на которой на протяжении полутора часов после начала акции проходил концерт, организованный руководством Московского метрополитена при поддержке департамента культуры Москвы.
Организаторами вечера стали московская федерация профсоюзов, профсоюзы работников метрополитена и транспорта, а также Транспортная ассоциация московской агломерации. Акция была согласована в рекордно короткие сроки - за один день до проведения. Мэрия объяснила такую оперативность тем, что акция "неполитическая", поэтому может быть разрешена без обязательного требования подавать заявку за десять дней до проведения.
Акции памяти прошли сегодня также в крупнейших городах страны.
Как позже сообщили в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга, участие в акции памяти жертв теракта приняли 30 тыс. человек.