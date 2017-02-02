ОРЕАНДА-НОВОСТИВ библиотеке Астраханской картинной галереи имени П.М. Догадина на выставке одной картины представлена работа Якова Ромаса «Гурзуф». Выставка посвящена 115-летию со дня рождения известного советского художника.



Ромас родился в местечке Соколки бывшей Гродненской губернии в семье железнодорожника. В 17 лет ушёл добровольцем на фронт и два года сражался в рядах Красной Армии. Демобилизовавшись, поехал в Москву и поступил в Высшие художественно-технические мастерские на театрально-декорационное отделение живописного факультета. Во время Великой Отечественной войны художник выполнил ряд композиций, самая известная из которых «Зимние залпы Балтики». В послевоенные годы он увлекся речным и морским пейзажем. За своё поэтичное полотно «На плоту» был удостоен государственной премии.



Представленная на выставке картина «Гурзуф» была приобретена Астраханской картинной галереей в 1987 году у астраханского художника Николая Скокова, с которым Яков Ромас дружил многие годы.