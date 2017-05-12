Полуфиналисты III Всероссийского конкурса проектов "Культурная мозаика малых городов и сел" будут объявлены 24 мая
12.05.2017, 14:48
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Завершился прием заявок на III Всероссийский конкурс «Культурная мозаика малых городов и сёл», который проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Всего было подано 1011 заявок из 75 регионов России. Две трети, 653 заявки, было подано из сельских населенных пунктов, остальные 358 заявок - из малых городов.
В Приволжском федеральном округе принято 294 заявки, Сибирском федеральном округе - 229, Северо-западном федеральном округе - 199, Центральном федеральном округе - 137, Уральском федеральном округе - 51, в Дальневосточном федеральном округе - 42, Южном федеральном округе -37, Северо-Кавказском федеральном округе - 22.
Среди предлагаемых инициатив - обучающие программы, выставки, мастер-классы, театральные гастроли, возрождение промыслов и ремесел, открытые чтения - всё это, по мнению авторов проектов, поможет раскрыть потенциал жителей и сплотить местное сообщество, а также придаст импульс развитию территории.
Полуфиналисты III Всероссийского конкурса проектов «Культурная мозаика малых городов и сел» будут объявлены 24 мая 2017 года. После этого они примут участие в семинаре в своих федеральных округах и смогут доработать свои заявки.
Победители конкурса будут определены 17 июля 2017 года. Реализация проектов финалистов III Всероссийского конкурса "Культурная мозаика малых городов и сел" будет проходить с 1 августа 2017 года по 31 июля 2018 года.
Конкурс проводит благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко. По словам директора фонда Марии Морозовой, поддержка социокультурных инициатив оказывает большое влияние на развитие российской глубинки.
В Приволжском федеральном округе принято 294 заявки, Сибирском федеральном округе - 229, Северо-западном федеральном округе - 199, Центральном федеральном округе - 137, Уральском федеральном округе - 51, в Дальневосточном федеральном округе - 42, Южном федеральном округе -37, Северо-Кавказском федеральном округе - 22.
Среди предлагаемых инициатив - обучающие программы, выставки, мастер-классы, театральные гастроли, возрождение промыслов и ремесел, открытые чтения - всё это, по мнению авторов проектов, поможет раскрыть потенциал жителей и сплотить местное сообщество, а также придаст импульс развитию территории.
Полуфиналисты III Всероссийского конкурса проектов «Культурная мозаика малых городов и сел» будут объявлены 24 мая 2017 года. После этого они примут участие в семинаре в своих федеральных округах и смогут доработать свои заявки.
Победители конкурса будут определены 17 июля 2017 года. Реализация проектов финалистов III Всероссийского конкурса "Культурная мозаика малых городов и сел" будет проходить с 1 августа 2017 года по 31 июля 2018 года.
Конкурс проводит благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко. По словам директора фонда Марии Морозовой, поддержка социокультурных инициатив оказывает большое влияние на развитие российской глубинки.