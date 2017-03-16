Портрет Гавриила Державина на несколько месяцев переедет в музей-заповедник "Царицыно"
16.03.2017, 09:47
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Из Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке в Большой дворец в «Царицыне» 18 марта прибудет портрет поэта Гавриила Державина кисти итальянского художника Сальваторе Тончи. Картина будет выставлена в течение нескольких месяцев и дополнит уже работающую постоянную экспозицию «Екатерина II. Золотой век Российской империи».
Итальянский живописец Сальваторе Тончи, живший в России с 1795 года, написал поэта на фоне зимнего пейзажа в роскошной шубе, отороченной соболиным мехом, и в медвежьей шапке. Художник следовал указаниям, которые Гавриил Державин выразил в стихотворном послании.
Портрет висел в петербургском доме поэта на Фонтанке, а после его смерти в 1842 году, согласно завещанию, перешёл к племяннику его жены Александру Николаевичу Львову и оказался в Москве. В 1899 году картина была подарена Московскому публичному и Румянцевскому музеям, а в 1925 году передана в Третьяковскую галерею.
Портрет вернётся в галерею 10 сентября.
Итальянский живописец Сальваторе Тончи, живший в России с 1795 года, написал поэта на фоне зимнего пейзажа в роскошной шубе, отороченной соболиным мехом, и в медвежьей шапке. Художник следовал указаниям, которые Гавриил Державин выразил в стихотворном послании.
Портрет висел в петербургском доме поэта на Фонтанке, а после его смерти в 1842 году, согласно завещанию, перешёл к племяннику его жены Александру Николаевичу Львову и оказался в Москве. В 1899 году картина была подарена Московскому публичному и Румянцевскому музеям, а в 1925 году передана в Третьяковскую галерею.
Портрет вернётся в галерею 10 сентября.