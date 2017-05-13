Постановки пьесы "Ромео и Джульетта" покажут на ВДНХ актёры из пяти стран
13.05.2017, 11:21
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Международный фестиваль театральных школ стран БРИКС пройдёт на ВДНХ с 16 по 21 мая. Студенческие театры из России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР каждый вечер будут показывать свои спектакли по пьесе Уильяма Шекспира "Ромео и Джульетта". Увидеть их можно будет на открытой сцене рядом с павильоном № 75. Начало в 16:00.
В последний день фестиваля гостям представят интернациональную постановку, в которой студенты из разных стран исполнят главные роли. Автор идеи и режиссёр — Валентин Тепляков, профессор, заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств России, более 20 лет возглавлявший актерский факультет ГИТИСа.
Девизом фестиваля стала крылатая фраза "Большие. Разные. Искусство континенты сближает!". Его организатором выступил Институт театрального искусства.
Пьеса о любви юноши и девушки из двух враждующих старинных родов — Монтекки и Капулетти создана в 1594–1595 годах, с тех пор она не сходит с театральных подмостков. В XX веке "Ромео и Джульетту" не обошёл вниманием и мировой кинематограф. Новые сценические версии трагедии продолжают ставить как известные, так и начинающие режиссёры.
В последний день фестиваля гостям представят интернациональную постановку, в которой студенты из разных стран исполнят главные роли. Автор идеи и режиссёр — Валентин Тепляков, профессор, заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств России, более 20 лет возглавлявший актерский факультет ГИТИСа.
Девизом фестиваля стала крылатая фраза "Большие. Разные. Искусство континенты сближает!". Его организатором выступил Институт театрального искусства.
Пьеса о любви юноши и девушки из двух враждующих старинных родов — Монтекки и Капулетти создана в 1594–1595 годах, с тех пор она не сходит с театральных подмостков. В XX веке "Ромео и Джульетту" не обошёл вниманием и мировой кинематограф. Новые сценические версии трагедии продолжают ставить как известные, так и начинающие режиссёры.