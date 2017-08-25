Сергей Собянин поздравил с 75-летием народную артистку России Маргариту Терехову
25.08.2017, 13:38
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Сергей Собянин поздравил с 75-летием народную артистку России Маргариту Терехову.
В телеграмме Мэра Москвы, в частности, говорится:
«Выдающаяся актриса, Вы покорили публику замечательными работами в театре и кино. Блистательно сыгранные Вами роли являются вершиной актёрского мастерства и украшают фильмы, вошедшие в золотой фонд отечественного и мирового кинематографа.
В основе Вашего зрительского успеха — огромный талант, яркая индивидуальность, тонкий психологизм и беззаветное служение искусству, которое делает нашу жизнь духовно богаче.
Желаю Вам, уважаемая Маргарита Борисовна, бодрости духа, благополучия и всего самого доброго».
Маргарита Терехова — советская и российская актриса театра и кино, режиссёр. Её творческая деятельность тесно связана с Театром имени Моссовета, в который она пришла в 1964 году после окончания Школы-студии Юрия Завадского. В 1965 году актриса дебютировала в кино.
Всенародную популярность Маргарите Тереховой принесли роли графини Дианы в картине «Собака на сене» (1977) и Миледи в фильме «Д’Артаньян и три мушкетёра» (1978). В качестве режиссёра поставила спектакль «Когда пройдёт пять лет» по произведениям Ф.Г. Лорки.
В телеграмме Мэра Москвы, в частности, говорится:
«Выдающаяся актриса, Вы покорили публику замечательными работами в театре и кино. Блистательно сыгранные Вами роли являются вершиной актёрского мастерства и украшают фильмы, вошедшие в золотой фонд отечественного и мирового кинематографа.
В основе Вашего зрительского успеха — огромный талант, яркая индивидуальность, тонкий психологизм и беззаветное служение искусству, которое делает нашу жизнь духовно богаче.
Желаю Вам, уважаемая Маргарита Борисовна, бодрости духа, благополучия и всего самого доброго».
Маргарита Терехова — советская и российская актриса театра и кино, режиссёр. Её творческая деятельность тесно связана с Театром имени Моссовета, в который она пришла в 1964 году после окончания Школы-студии Юрия Завадского. В 1965 году актриса дебютировала в кино.
Всенародную популярность Маргарите Тереховой принесли роли графини Дианы в картине «Собака на сене» (1977) и Миледи в фильме «Д’Артаньян и три мушкетёра» (1978). В качестве режиссёра поставила спектакль «Когда пройдёт пять лет» по произведениям Ф.Г. Лорки.
Источник: https://www.mos.ru/