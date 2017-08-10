В поздравительной телеграмме Мэра Москвы, в частности, говорится:

«Выдающийся актёр театра и кино, Вы вносите большой вклад в развитие отечественного искусства, приумножение его гуманистических традиций.

Ваша богатая творческая биография наполнена глубокими и яркими работами, которые воспели идеалы благородства, справедливости, чести и полюбились миллионам зрителей. Популярнейшие фильмы с Вашим участием вошли в золотой фонд кинематографа нашей страны».

Олег Стриженов родился 10 августа 1929 года в Благовещенске. В 1953-м он окончил Театральное училище имени Б.В. Щукина. После этого он переехал в Таллин. Проработав один сезон там, он уезжает в Ленинград, а потом в Москву, где поступает в труппу Театра-студии киноактёра.

Большую популярность Олег Стриженов получил после ролей в фильмах «Овод» и «Сорок первый». Он также сыграл в таких картинах, как «Капитанская дочка», «Белые ночи», «Третья молодость» и других.​