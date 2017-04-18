ОРЕАНДА-НОВОСТИ Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил актрису театра и кино Светлану Немоляеву с юбилеем.



«Одна из самых ярких звёзд Театра Маяковского, актриса редкого таланта и огромного обаяния, Вы управляете чувствами и эмоциями тех, кто сидит в зале, покоряете людей своей женственностью, вдохновенной и утончённой игрой. Вам удаётся удивительно точно передавать дух эпохи. Блестяще перевоплощаться в самых разных героинь: от трагической шекспировской Офелии и царственной Елизаветы Тюдор до трогательной Бланш Дюбуа и комической гоголевской Коробочки. Успех сопутствует Вам и в кинематографе. Настоящей творческой удачей стали образы, созданные Вами в знаменитых комедиях Эльдара Рязанова. Ваша уникальная творческая семья многие годы является примером вдохновенного служения искусству», – говорится, в частности, в телеграмме.