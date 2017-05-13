ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Правительство России утвердило постановление в рамках госпрограммы "Развитие культуры и туризма" на 2013–2020 годы, сообщается на официальном сайте правовой информации.



Оно направлено на развитие театрального искусства в малых городах и сельской местности. Так, предусмотрена государственная поддержка не только региональных театров, расположенных в городах с численностью населения до 300 тыс. человек, но также муниципальных театров в малых городах и сельских населённых пунктах.

Постановлением утверждены Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета субъектам Федерации на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тыс. человек. Субсидии предоставляются в рамках государственной программы "Развитие культуры и туризма" на 2013–2020 годы.

Подписанным постановлением в Правила внесены изменения, которые распространили их действие на муниципальные театры, расположенные в административных центрах субъектов Федерации.