Праздничную подсветку в честь Дня Победы получат более 50 зданий
04.05.2017, 08:30
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В честь Дня Победы более 50 зданий в Москве получат динамическую подсветку. Её можно будет увидеть на Тверской и 1-й Тверской-Ямской улицах, проспекте Мира и Ленинском проспекте, на Новом Арбате и Большой Полянке. Здания подсветят в цвета георгиевской ленты, а также российского триколора. Сценарий будут менять каждые несколько минут. Праздничную подсветку будут включать каждый вечер с 5 по 9 мая.
Кроме того, праздничную иллюминацию запустят на Крымском и Патриаршем мостах, а также на шести развязках МКАД. Речь идёт о пересечениях Кольцевой автодороги с вылетными магистралями:
— Ярославским шоссе;
— Ленинградским шоссе;
— Рублевским шоссе;
— Можайским шоссе;
— Ленинским проспектом;
— Варшавским шоссе.
«На объектах, не имеющих динамического режима архитектурной подсветки, праздничный режим будет реализован за счёт увеличения яркости», — рассказали в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.
А на домах-книжках на Новом Арбате в честь Дня Победы покажут цифровое шоу. На медиафасадах двух зданий москвичи смогут посмотреть видеооткрытки с Вечным огнём, цветками вишни и надписью «9 Мая» на фоне весеннего неба, а также главным символом Победы — георгиевской лентой. В конце ролика на фасадах покажут виртуальный праздничный салют. Трансляции будут идти с 5 по 9 мая с 20:20–20:30 до полуночи.
«Ролики планируется включать каждый вечер в течение пяти дней», — пояснили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.
Как уточнили в Департаменте СМИ и рекламы города Москвы, тематический ролик в честь праздника разработали для медиафасада здания Центрального телеграфа на Тверской улице. Его начали транслировать с 1 мая. На гигантской цифровой открытке размером 17 на 26 метров можно увидеть поздравление с Днём Победы, георгиевские ленточки и бутоны вишни как символа весны.
Кроме того, праздничную иллюминацию запустят на Крымском и Патриаршем мостах, а также на шести развязках МКАД. Речь идёт о пересечениях Кольцевой автодороги с вылетными магистралями:
— Ярославским шоссе;
— Ленинградским шоссе;
— Рублевским шоссе;
— Можайским шоссе;
— Ленинским проспектом;
— Варшавским шоссе.
«На объектах, не имеющих динамического режима архитектурной подсветки, праздничный режим будет реализован за счёт увеличения яркости», — рассказали в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.
А на домах-книжках на Новом Арбате в честь Дня Победы покажут цифровое шоу. На медиафасадах двух зданий москвичи смогут посмотреть видеооткрытки с Вечным огнём, цветками вишни и надписью «9 Мая» на фоне весеннего неба, а также главным символом Победы — георгиевской лентой. В конце ролика на фасадах покажут виртуальный праздничный салют. Трансляции будут идти с 5 по 9 мая с 20:20–20:30 до полуночи.
«Ролики планируется включать каждый вечер в течение пяти дней», — пояснили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.
Как уточнили в Департаменте СМИ и рекламы города Москвы, тематический ролик в честь праздника разработали для медиафасада здания Центрального телеграфа на Тверской улице. Его начали транслировать с 1 мая. На гигантской цифровой открытке размером 17 на 26 метров можно увидеть поздравление с Днём Победы, георгиевские ленточки и бутоны вишни как символа весны.