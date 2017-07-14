Праздник Огурца отметят в Музее деревянного зодчества в Суздале
14.07.2017, 18:59
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 15 июля в Суздале на территории Музея деревянного зодчества пройдёт XVII Международный праздник Огурца. В этом году в церемонии открытия примут участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индонезии в России Джаухари Оратмангун и атташе по культуре Посольства Венгрии в России Шандор Козлов. После торжественной части состоится выступление венгерской фолк-группы "Буда" и хореографического ансамбля из Индонезии.
Также в программе – концерт с участием эстрадных, оперных и фольклорных коллективов; старинные обряды, мастер-классы для детей и взрослых, дегустация блюд из огурцов. В этот день участники праздника по традиции запустят в небо куклу-Огурец, привязанную к воздушному шару.
"Сегодня Праздник Огурца – яркое мероприятие событийного туризма, многонациональное народное гуляние, основанное на глубоких культурно-исторических традициях суздальского Ополья. Главный туристический город Владимирской области давно считает себя огуречной державой и сегодня с этим никто не спорит – ни подмосковные Луховицы, ни Истобенск из-под Кирова", - сообщает пресс-служба Владимиро-Суздальского музея-заповедника.
В 2016 году гостями фестиваля стали более 10 000 человек со всех уголков России.
Также в программе – концерт с участием эстрадных, оперных и фольклорных коллективов; старинные обряды, мастер-классы для детей и взрослых, дегустация блюд из огурцов. В этот день участники праздника по традиции запустят в небо куклу-Огурец, привязанную к воздушному шару.
"Сегодня Праздник Огурца – яркое мероприятие событийного туризма, многонациональное народное гуляние, основанное на глубоких культурно-исторических традициях суздальского Ополья. Главный туристический город Владимирской области давно считает себя огуречной державой и сегодня с этим никто не спорит – ни подмосковные Луховицы, ни Истобенск из-под Кирова", - сообщает пресс-служба Владимиро-Суздальского музея-заповедника.
В 2016 году гостями фестиваля стали более 10 000 человек со всех уголков России.
Источник: Министерство культуры РФ