ОРЕАНДА-НОВОСТИ Празднование 287-й годовщины со дня основания Барнаула в этом году приурочат к 80-летию Алтайского края. Торжества пройдут 16 сентября.



Сохранятся традиционные для Дня города площадки и мероприятия: выставки цветов, ремесленников, ретроавтомобилей, фестиваль национальных культур и другие. Все они будут посвящены юбилею региона, сообщает пресс-центр администрации Барнаула.



Напомним, 16 сентября в столице Алтайского края пройдёт масштабный фестиваль духовой музыки, участие в котором примут коллективы из регионов Сибири и ближнего зарубежья. Духовые оркестры пройдут торжественным маршем по главной улице Барнаула - проспекту Ленина, а затем зрелищные выступления музыкантов состоятся на стадионе «Динамо».