ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В субботу, 2 сентября завершается прием работ на I Международный фотоконкурс «Русская цивилизация». На прошлой неделе география конкурса пополнилась участниками из США и Эфиопии. На сегодняшний день более 1600 участников из 750 городов и сел России и еще 24 стран мира представили свои снимки на суд зрителей и жюри.

Больше всего фотографий на конкурс прислали не только жители Москвы и Санкт-Петербурга, но и Самары, Нижнего Новгорода, Саратова, Уфы. Очень активными были фотографы Белгородской, Воронежской и Вологодской областей, республик Бурятия, Карелия и Удмуртия.