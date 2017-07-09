ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Заместитель Министра культуры РФ Олег Рыжков представил на коллегии Минкультуры России концепцию реформирования реставрационной отрасли страны. Кроме того, он выступил с инициативой принять Постановление Правительства, связанное с сохраненением культурного наследия России. Заседание коллегии прошло в ГМЗ «Царское село».

«Более года назад при Минкультуры была сформирована рабочая группа по вопросам реформирования реставрационной отрасли, в состав которой вошли ведущие российские специалисты, эксперты в области реставрации объектов культурного наследия. В течение года рабочая группа занималась рассмотрением и изучением проблемных вопросов отрасли, и, как результат, - выработала определенный подход к проведению реформы», - сказал, комментируя доклад Олега Рыжкова, Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский.



Замминистра со своей стороны подчеркнул, что основная цель реформирования – необходимость сформировать отрасль экономики, которая будет сохранять и развивать наследие.

По его словам, на сегодняшний день значение реставрации не расценивается настолько высоко, чтобы быть достойным выделения в отдельную отрасль.

«В бюджетной классификации расходы на реставрацию учитываются по статье «прочие расходы», научно-проектная документация, ее разработка, находятся в строке «иная документация», в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД) нет раздела, посвященного реставрации», - констатировал Олег Рыжков.



Инициатива «Наследие PLUS»



По мнению замминистра, чтобы изменить ситуацию, надо действовать в рамках определенной стратегической программы. Она получила название «Наследие PLUS». Олег Рыжков добавил, что эксперты рабочей группы предлагают построить отрасль экономики «Сохранение наследия» из нескольких блоков.



«Первый блок получил условное название технологический, - рассказал Олег Рыжков. - Естественные науки - физика, химия, микробиология, кибернетика - применяются в таких отраслях сохранения наследия, как археология, антропология, палеоантропология, палеонтология, история и история искусств, консервация и реставрация объектов культурного и природного наследия. Если говорить более конкретно, то это стационарные и мобильные лаборатории, работа с фондами музеев».



Следующий большой блок направлен на ориентирование строительной отрасли на работу со старыми зданиями и повышение дохода, приносимого тем или иным объектом.



«При этом во главу угла ставится сохранение присущей памятнику универсальной культурной ценности», - подчеркнул замминистра культуры. В качестве примера он привёл опыт британского Национального фонда (National trust), который не получает финансирование от государства, вместе с тем имеет в управлении тысячи объектов и 4,5 млн. членов.



Кроме того, особое внимание Олег Рыжков обратил на то, что сохранением наследия должны заниматься творческие люди. «Деятельность по сохранению наследия требует большого количества творческих людей и развития инновационных творческих навыков», - подчеркнул он.



Также, по его словам, немаловажную роль играет популяризация сохранения культурного наследия.



«Здесь начинать надо со школы, необходимо разработать специальное учебное пособие «культурного наследия Российской Федерации» с целью последующего использования в рамках внеурочной деятельности в общеобразовательных школах», - предложил замминистра культуры, добавив, что можно было бы также разработать телевизионный проект, посвященный сохранению культурного наследия страны.



Постановление Правительства РФ о сохранении культурного наследия



Также Олег Рыжков озвучил инициативу по подготовке специального Постановления Правительства, направленного на сохранение культурного наследия.



«В 2017 году исполняется 70 лет первому документу принятому в нашей отрасли - постановлению Совета Министров РСФСР «Об охране памятников архитектуры» 1947 года», - напомнил замминистра.



«Мы предлагаем в этом году разработать и принять Постановление Правительства РФ о порядке работы по сохранению культурного наследия, идеология которого будет строится на параллели между тем как врачи лечат людей и как мы работаем с нашими объектами культурного наследия», - сказал он.



«В первую очередь это анамнез, это история всего того, что происходило с объектом и здесь мы предполагаем создание единого электронного архива, - пояснил замминистра. - Далее идет постановка диагноза, то есть вычленение лучших исследований, план лечения – эскизы и план производства ремонтно-реставрационных работ. Кроме того, мы хотим ввести в обиход так называемый контракт жизненного цикла, который позволяет госзаказчику переложить все проектные, строительные и эксплуатационные риски на частную сторону».



Острая нехватка специалистов



Одну из основных проблем, которую придётся решать при реформировании отрасли, - нехватка специалистов.



«Катастрофически не хватает таких специалистов рабочих специальностей как «архитектор-реставратор», «инженер-реставратор», «производитель ремонтно-реставрационных работ», а, например, «управляющий исторической недвижимостью» у нас вообще отсутствует как класс», - констатировал Олег Рыжков. Он предложил разработать специальную учебную программу и, основываясь на ней, ввести, в рамках аттестации специалистов экзамен, состоящий из теоретической и практической частей. По его мнению, наличие такого учебного курса и экзамена позволит резко поднять число таких специалистов.

