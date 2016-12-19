Представлена обновлённая версия виртуальной выставки "Хрущёв"
19.12.2016, 15:16
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Федеральное архивное агентство представило обновлённую версию виртуальной выставки «Хрущёв», которая продолжает цикл выставок в рамках серии «Лидеры советской эпохи».
На виртуальной выставке представлено 623 документа (более тысячи электронных образов) из фондов Российского государственного архива социально-политической истории, Российского государственного архива новейшей истории, Государственного архива Российской Федерации, Российского государственного архива экономики, Российского государственного архива кинофотодокументов, Российского государственного архива литературы и искусства, Архива Президента Российской Федерации, Архива внешней политики, Центрального архива ФСБ России, Центрального архива Минобороны России, СВР России, ФСО России, музеев и личных коллекций.
На виртуальной выставке представлено 623 документа (более тысячи электронных образов) из фондов Российского государственного архива социально-политической истории, Российского государственного архива новейшей истории, Государственного архива Российской Федерации, Российского государственного архива экономики, Российского государственного архива кинофотодокументов, Российского государственного архива литературы и искусства, Архива Президента Российской Федерации, Архива внешней политики, Центрального архива ФСБ России, Центрального архива Минобороны России, СВР России, ФСО России, музеев и личных коллекций.