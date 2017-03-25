ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Председатель партии "Единая Россия", глава Правительства РФ Дмитрий Медведев поздравил работников культуры России с профессиональным праздником.

"Культура - очень ёмкое и многомерное понятие. Пространство, где мы ищем и находим ответы на самые сложные, самые важные для себя вопросы. Именно вы - люди творчества - помогаете нам быстрее и интереснее проходить этот путь", - говорится в официальном сообщении Медведева, опубликованном на сайте Правительства РФ.

Премьер-министр отметил, что именно мастерство и вдохновение работников культуры делают мир лучше. "Вы умеете создавать и хранить прекрасное, наполняете жизнь миллионов людей яркими эмоциями, глубокими чувствами и гармонией, открываете красоту живописи и музыки, драматургии и поэзии, возрождаете великолепные исторические и архитектурные памятники. И такая работа достойна самой искренней благодарности", - сказал он.

Недавно, напомнил Медведев, в России прошёл целый ряд тематических годов: культуры, литературы и кино, – которые помогли реализовать новые интересные проекты и стали большим событием.

"Как говорил Николай Рерих, "если мы мыслим о Культуре, это уже значит - мы мыслим о Красоте". А от себя могу добавить - творческой энергии, красоты и любви к своему делу нашим мастерам культуры не занимать!" - говорится в поздравительной телеграмме.