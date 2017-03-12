ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 26 марта в рамках премьерного вечера одноактных балетов Джорджа Баланчина впервые на Приморской сцене Мариинского театра во Владивостоке будет показан балет «Аполлон». Премьера приурочена к 135-летию со дня рождения композитора Игоря Стравинского.

Как отмечают в департаменте культуры Приморья, создание этого шедевра мировой неоклассической хореографии было обусловлено встречей трёх мастеров Джорджа Баланчина, Игоря Стравинского и Сергея Дягилева.

«Сергей Дягилев и его труппа «Русские сезоны» считались лидерами европейского балета в начале XX века. Импресарио неустанно представлял публике новые имена и новые направления. Одним из его открытий стал начинающий хореограф Джордж Баланчин. Именно благодаря Дягилеву и его заказу на балет “Аполлон” началось долгое творческое сотрудничество Стравинского и Баланчина», - комментируют в ведомстве.

После постановки «Аполлона» Баланчин стал самым влиятельным хореографом. В своих воспоминаниях он признавал, что этот балет был поворотным моментом в его биографии, во многом благодаря гениальной музыке Игоря Стравинского.