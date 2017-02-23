Премьера документального фильма "Нулевая мировая" пройдёт 23 и 24 февраля на Первом канале
23.02.2017, 21:51
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 23 февраля в 13.45 на Первом канале состоится премьера двух первых серий фильма «Нулевая мировая», созданного по идее Министра культуры Российской Федерации Владимира Мединского. Документально-игровой 4-серийный фильм рассказывает о Крымской войне, обороне Севастополя и взаимоотношениях Российской Империи с мировыми державами середины XIX века.
Войну 1853-1856 годов часто называют Крымской. Но битва за Крым была только эпизодом огромной войны. Противостояние Российской империи с объединенными силами союзников – Англии, Франции, Турции и Сардинского королевства – затронуло огромную территорию: от Балтийского моря до Тихого океана. Фактически это была война за мировое господство – мировая война. Каковы были явные и скрытые причины развернувшегося в середине XIX века противоборства великих держав? С чего все началось и какую роль в итоге занимала Российская империя на мировой политической арене, - об этом рассказывается в новом документально-игровом фильме «Нулевая Мировая».
Фильм создан при поддержке Российского военно-исторического общества. Режиссёр - Денис Беспалый. Авторы сценария - советник Председателя Российского военно-исторического общества Андрей Назаров, писатель Андрей Буровский, сценарист Василий Шевцов. В ролях - Олег Аношкин, Дмитрий Ячевский, Анатолий Бобер, Дмитрий Еременко, Юрий Пимкин, Виктор Башинский, Юлия Харьковская и Вячеслав Крамарев.
Войну 1853-1856 годов часто называют Крымской. Но битва за Крым была только эпизодом огромной войны. Противостояние Российской империи с объединенными силами союзников – Англии, Франции, Турции и Сардинского королевства – затронуло огромную территорию: от Балтийского моря до Тихого океана. Фактически это была война за мировое господство – мировая война. Каковы были явные и скрытые причины развернувшегося в середине XIX века противоборства великих держав? С чего все началось и какую роль в итоге занимала Российская империя на мировой политической арене, - об этом рассказывается в новом документально-игровом фильме «Нулевая Мировая».
Фильм создан при поддержке Российского военно-исторического общества. Режиссёр - Денис Беспалый. Авторы сценария - советник Председателя Российского военно-исторического общества Андрей Назаров, писатель Андрей Буровский, сценарист Василий Шевцов. В ролях - Олег Аношкин, Дмитрий Ячевский, Анатолий Бобер, Дмитрий Еременко, Юрий Пимкин, Виктор Башинский, Юлия Харьковская и Вячеслав Крамарев.