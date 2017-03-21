Премьеру оперы "Горе от ума" Бориса Грабовского представят на сцене Мариинского театра
21.03.2017, 14:12
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 21 марта в 19.00 на сцене Концертного зала Мариинского театра состоится мировая премьера оперы Бориса Грабовского «Горе от ума» (концертное исполнение) с участием солистов Академии молодых оперных певцов Мариинского театра под руководством Ларисы Гергиевой - Натальи Павловой (сопрано), Эвелины Агабалаевой (меццо-сопрано), Елены Горло (меццо-сопрано), Дмитрия Колеушко (тенор), Ивана Куликова (тенор), Ярослава Петряника (баритон) и Динара Джусоева (бас). On-line трансляция премьеры будет доступна на сайте mariinsky.tv и mariinsky.fm.
«Я всегда приветствую такие обращения к нашим великим литературным произведениям. А эта опера давно уже ждала своего воплощения, пусть даже и в концертном исполнении. Мне представляется, что у Бориса Грабовского своеобразный взгляд на это сочинение – и свежо, и оригинально, и, кстати говоря, удобно вокально», - сказала накануне премьеры Лариса Гергиева.
За пульт Симфонического оркестра Мариинского театра в этот вечер встанет Заурбек Гугкаев.
Ученик Дмитрия Шостаковича – Борис Грабовский на протяжении сорока лет заведовал рубрикой «Новая песня» в журнале «Нева». Фактически он выступал куратором новых сочинений, приглашая для публикации Андрея Петрова, Валерия Гаврилина, и заказывая песни менее известным молодым ленинградским авторам. Над оперой по пьесе Александра Грибоедова Борис Грабовский работал с перерывами с 1976 года. Отдельные фрагменты «Горя от ума» были записаны в конце 1980-х на Ленинградском радио: впервые они прозвучали в передаче, посвящённой Грибоедову. В записи участвовали солисты Кировского театра: Валерий Лебедь (Чацкий), Евгения Гороховская (Софья), Владимир Панкратов (Фамусов), Валерий Стародубцев (Скалозуб).
В этом сочинении Грабовский использовал романтическую оперную модель: номерная структура содержит арии и дуэты, в сцене бала занят большой хор гостей, включены балетные номера. Однако «Горе от ума» – ностальгический взгляд на романтизм конца ХХ века. Это ощутимо и в музыкальном языке, и в расстановке вокальных сил – по меркам XIX века опера лишена героя – в ней нет благородного тенора, лишь два баса (Фамусов и Скалозуб) и тенор-фальцет (Молчалин), а партия Чацкого доверена баритону.
«Я всегда приветствую такие обращения к нашим великим литературным произведениям. А эта опера давно уже ждала своего воплощения, пусть даже и в концертном исполнении. Мне представляется, что у Бориса Грабовского своеобразный взгляд на это сочинение – и свежо, и оригинально, и, кстати говоря, удобно вокально», - сказала накануне премьеры Лариса Гергиева.
За пульт Симфонического оркестра Мариинского театра в этот вечер встанет Заурбек Гугкаев.
Ученик Дмитрия Шостаковича – Борис Грабовский на протяжении сорока лет заведовал рубрикой «Новая песня» в журнале «Нева». Фактически он выступал куратором новых сочинений, приглашая для публикации Андрея Петрова, Валерия Гаврилина, и заказывая песни менее известным молодым ленинградским авторам. Над оперой по пьесе Александра Грибоедова Борис Грабовский работал с перерывами с 1976 года. Отдельные фрагменты «Горя от ума» были записаны в конце 1980-х на Ленинградском радио: впервые они прозвучали в передаче, посвящённой Грибоедову. В записи участвовали солисты Кировского театра: Валерий Лебедь (Чацкий), Евгения Гороховская (Софья), Владимир Панкратов (Фамусов), Валерий Стародубцев (Скалозуб).
В этом сочинении Грабовский использовал романтическую оперную модель: номерная структура содержит арии и дуэты, в сцене бала занят большой хор гостей, включены балетные номера. Однако «Горе от ума» – ностальгический взгляд на романтизм конца ХХ века. Это ощутимо и в музыкальном языке, и в расстановке вокальных сил – по меркам XIX века опера лишена героя – в ней нет благородного тенора, лишь два баса (Фамусов и Скалозуб) и тенор-фальцет (Молчалин), а партия Чацкого доверена баритону.