Пресс-конференция, посвящённая акции "Библионочь-2017", пройдёт в Москве
18.04.2017, 14:47
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В пресс-центре ТАСС 18 апреля состоится пресс-конференция, посвященная проведению всероссийской акции «Библионочь-2017».
Участникам представят площадку, на которой состоится торжественное открытие акции в Москве, и расскажут об основных мероприятиях.
На пресс-конференции выступят первый заместитель Министра культуры России Владимир Аристархов, руководитель столичного Департамента культуры Александр Кибовский, генеральный директор Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М.И. Рудомино Вадим Дуда, генеральный директор Московской дирекции по развитию культурных центров Мария Рогачёва, президент издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков и актер, автор проекта «Кинопоэзия» Анатолий Белый.
Шестая акция «Библионочь» пройдет в столице в ночь с 22 на 23 апреля. В этом году ее темой станет «Новое прочтение» — новый взгляд на мир и творчество с помощью современных технологий, а также их влияние на развитие учреждений культуры. Традиционно в «Библионочи» примут участие районные библиотеки, культурные центры, музеи. Мероприятия пройдут также в крупных торговых центрах города.
Прямую трансляцию пресс-конференции смотрите на этой странице с 13:00.
Участникам представят площадку, на которой состоится торжественное открытие акции в Москве, и расскажут об основных мероприятиях.
На пресс-конференции выступят первый заместитель Министра культуры России Владимир Аристархов, руководитель столичного Департамента культуры Александр Кибовский, генеральный директор Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М.И. Рудомино Вадим Дуда, генеральный директор Московской дирекции по развитию культурных центров Мария Рогачёва, президент издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков и актер, автор проекта «Кинопоэзия» Анатолий Белый.
Шестая акция «Библионочь» пройдет в столице в ночь с 22 на 23 апреля. В этом году ее темой станет «Новое прочтение» — новый взгляд на мир и творчество с помощью современных технологий, а также их влияние на развитие учреждений культуры. Традиционно в «Библионочи» примут участие районные библиотеки, культурные центры, музеи. Мероприятия пройдут также в крупных торговых центрах города.
Прямую трансляцию пресс-конференции смотрите на этой странице с 13:00.