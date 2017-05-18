Пресс-секретарь Минкультуры прокомментировала слухи в СМИ по поводу инициативы законодательно защитить российское кино от Голливуда
18.05.2017, 12:22
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Пресс-секретарь Министра культуры Российской Федерации Ирина Казначеева прокомментировала некорректные заявления журналистов радиостанции "Эхо Москвы" по поводу выступления Владимира Мединского (в рамках Правительственного часа в Государственной Думе) о необходимости принятия мер, направленных на поддержку отечественного кино.
"Увы, журналисты "Эха" и отдельных СМИ, мягко говоря, ввели в заблуждение аудиторию. Ни о каком повышении цен на билеты на иностранное кино вчера в Думе вообще (!) речь не шла. Предмет беспокойства отсутствует - достаточно ознакомиться со стенограммой Правительственного часа. Министр в полемике с Владимиром Бортко на самом деле говорил о необходимости разумных протекционистских мер в поддержку отечественного кино. Если мы хотим развивать наш кинематограф - ему нужно помогать. Можно вспомнить, например, идею квотирования национального кино, которую успешно реализуют наши французские коллеги. Да, в Европе тоже есть Минкульты, и они тоже занимаются культурной политикой в интересах своих стран", - сказала Ирина Казначеева.
Она также подчеркнула, что это твёрдая позиция Министра с 2012 года, которой он последовательно придерживается и которая приносит скромные, но системные и заметные результаты. "Об этом свидетельствует, например, успех фильма "Время первых". 600 млн кассовых сборов в конкуренции с "Форсажем" - это очень хороший результат. При том, что бюджет всего нашего фильма равен 4 минутам бюджета "Форсажа". А кино наше, объективно, - на порядок лучше. И недавние "28 панфиловцев" стали событием - и коммерчески, и политически. Не будем даже упоминать недавние показатели "Экипажа", "Викинга" и "Притяжения", - сказала она.
"Увы, журналисты "Эха" и отдельных СМИ, мягко говоря, ввели в заблуждение аудиторию. Ни о каком повышении цен на билеты на иностранное кино вчера в Думе вообще (!) речь не шла. Предмет беспокойства отсутствует - достаточно ознакомиться со стенограммой Правительственного часа. Министр в полемике с Владимиром Бортко на самом деле говорил о необходимости разумных протекционистских мер в поддержку отечественного кино. Если мы хотим развивать наш кинематограф - ему нужно помогать. Можно вспомнить, например, идею квотирования национального кино, которую успешно реализуют наши французские коллеги. Да, в Европе тоже есть Минкульты, и они тоже занимаются культурной политикой в интересах своих стран", - сказала Ирина Казначеева.
Она также подчеркнула, что это твёрдая позиция Министра с 2012 года, которой он последовательно придерживается и которая приносит скромные, но системные и заметные результаты. "Об этом свидетельствует, например, успех фильма "Время первых". 600 млн кассовых сборов в конкуренции с "Форсажем" - это очень хороший результат. При том, что бюджет всего нашего фильма равен 4 минутам бюджета "Форсажа". А кино наше, объективно, - на порядок лучше. И недавние "28 панфиловцев" стали событием - и коммерчески, и политически. Не будем даже упоминать недавние показатели "Экипажа", "Викинга" и "Притяжения", - сказала она.