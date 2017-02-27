Президент Беларуси поздравил с юбилеем народную артистку России Татьяну Догилеву
27.02.2017, 13:12
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народную артистку России Татьяну Догилеву с юбилеем.
«В Беларуси Вас знают и любят как талантливую актрису, сыгравшую множество ярких ролей. Запоминающиеся образы, созданные Вами в театре и кино, отличаются выразительностью, внутренней силой и обаянием», - говорится в поздравлении.
Глава государства выразил уверенность, что и в дальнейшем Татьяна Догилева будет радовать зрителей новыми и интересными работами.
«В Беларуси Вас знают и любят как талантливую актрису, сыгравшую множество ярких ролей. Запоминающиеся образы, созданные Вами в театре и кино, отличаются выразительностью, внутренней силой и обаянием», - говорится в поздравлении.
Глава государства выразил уверенность, что и в дальнейшем Татьяна Догилева будет радовать зрителей новыми и интересными работами.