Президент Путин и Патриарх Кирилл приняли участие в открытии памятника на месте гибели великого князя Сергея Александровича
04.05.2017, 21:28
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 4 мая 2017 года Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин и Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приняли участие в церемонии открытия памятника, воссозданного на месте убиения великого князя Сергея Александровича Романова в Московском Кремле, в сквере у Никольских ворот.
На церемонии присутствовали: министр культуры РФ, председатель Военно-исторического общества В.Р. Мединский; мэр Москвы С.С. Собянин; председатель Наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" А.В. Громова; председатель Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата митрополит Рязанский и Михайловский Марк; первый заместитель управляющего делами Московской Патриархии, наместник Новоспасского ставропигиального монастыря епископ Воскресенский Савва; благочинный Одинцовского округа Московской областной епархии архимандрит Нестор (Жиляев) и др.
Святейший Патриарх Кирилл совершил заупокойную литию на месте гибели Сергея Александровича. Были вознесены молитвы о упокоении души "усопшего раба Божия приснопамятного великого князя Сергея Александровича". Затем Предстоятель Русской Православной Церкви совершил чин освящения памятника-креста.
Его Святейшеству сослужили секретарь Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве протоиерей Владимир Диваков и настоятель Патриаршего подворья храмов в Зарядье г. Москвы протоиерей Вячеслав Шестаков.
Богослужебные песнопения прозвучали в исполнении хора Новоспасского монастыря (регент С.Б. Попов).
4 (17) февраля 1905 г. карета генерал-губернатора Москвы, главнокомандующего Московского военного округа великого князя Сергея Александровича двигалась по территории Московского Кремля по направлению от Сенатской площади к Никольским воротам. В 65 шагах от Никольской башни карета была взорвана бомбой, брошенной террористом Иваном Каляевым. Великий князь погиб на месте.
Останки великого князя Сергея Александровича с воинскими почестями были сразу же перенесены в Чудов монастырь, где пребывали, пока не были перезахоронены в специально устроенном здесь цокольном храме-усыпальнице.
Пятый гренадерский Киевский полк, шефом которого являлся великий князь Сергей Александрович, на месте гибели своего командира поставил временный деревянный крест. К подножию креста народ стал бросать деньги на создание памятника великому князю. Вдова Сергея Александровича, великая княгиня Елизавета Фёдоровна, выразила согласие на установку постоянного креста-памятника на месте гибели супруга. Особенным условием для возведения памятника было то, что изготавливался он исключительно на народные пожертвования. К выполнению проекта памятника и ограды, по личному приглашению великой княгини Елизаветы Фёдоровны, приступил художник В.М. Васнецов. Разработанные чертежи были утверждены самой великой княгиней и императором Николаем II.
Торжественное открытие памятника-креста произошло 2 апреля 1908 года.
1 мая 1918 года на первом субботнике памятник-крест был снесён при непосредственном участии В.И. Ленина. Это первый памятник в Кремле, снесённый после революционных событий.
Трагическая судьба ждала и Чудов монастырь. Он был окончательно разрушен в 1930 году. Несмотря на это, усыпальница великого князя Сергея Александровича сохранилась. В 1995 года по решению Президента России Б.Н. Ельцина и по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II останки великого князя Сергея Александровича были тожественно перезахоронены в Новоспасском монастыре.
Тогда, с обнаружением останков великого князя, начал обсуждаться вопрос об утраченном памятнике, так как в ходе работ по поиску останков выяснилось, что сохранились подлинники проектных материалов самого автора памятного креста, а значит, стало возможным воссоздать произведение с абсолютной исторической точностью.
Работы по воссозданию на историческом месте креста в память о трагической гибели великого князя Сергея Александровича были начаты по указанию Президента Российской Федерации В.В. Путина осенью 2016 года.
1 ноября 2016 года, к 152-й годовщине со дня рождения великой княгини Елизаветы Фёдоровны, состоялась церемония освящения закладного камня.
На церемонии присутствовали: министр культуры РФ, председатель Военно-исторического общества В.Р. Мединский; мэр Москвы С.С. Собянин; председатель Наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" А.В. Громова; председатель Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата митрополит Рязанский и Михайловский Марк; первый заместитель управляющего делами Московской Патриархии, наместник Новоспасского ставропигиального монастыря епископ Воскресенский Савва; благочинный Одинцовского округа Московской областной епархии архимандрит Нестор (Жиляев) и др.
Святейший Патриарх Кирилл совершил заупокойную литию на месте гибели Сергея Александровича. Были вознесены молитвы о упокоении души "усопшего раба Божия приснопамятного великого князя Сергея Александровича". Затем Предстоятель Русской Православной Церкви совершил чин освящения памятника-креста.
Его Святейшеству сослужили секретарь Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве протоиерей Владимир Диваков и настоятель Патриаршего подворья храмов в Зарядье г. Москвы протоиерей Вячеслав Шестаков.
Богослужебные песнопения прозвучали в исполнении хора Новоспасского монастыря (регент С.Б. Попов).
4 (17) февраля 1905 г. карета генерал-губернатора Москвы, главнокомандующего Московского военного округа великого князя Сергея Александровича двигалась по территории Московского Кремля по направлению от Сенатской площади к Никольским воротам. В 65 шагах от Никольской башни карета была взорвана бомбой, брошенной террористом Иваном Каляевым. Великий князь погиб на месте.
Останки великого князя Сергея Александровича с воинскими почестями были сразу же перенесены в Чудов монастырь, где пребывали, пока не были перезахоронены в специально устроенном здесь цокольном храме-усыпальнице.
Пятый гренадерский Киевский полк, шефом которого являлся великий князь Сергей Александрович, на месте гибели своего командира поставил временный деревянный крест. К подножию креста народ стал бросать деньги на создание памятника великому князю. Вдова Сергея Александровича, великая княгиня Елизавета Фёдоровна, выразила согласие на установку постоянного креста-памятника на месте гибели супруга. Особенным условием для возведения памятника было то, что изготавливался он исключительно на народные пожертвования. К выполнению проекта памятника и ограды, по личному приглашению великой княгини Елизаветы Фёдоровны, приступил художник В.М. Васнецов. Разработанные чертежи были утверждены самой великой княгиней и императором Николаем II.
Торжественное открытие памятника-креста произошло 2 апреля 1908 года.
1 мая 1918 года на первом субботнике памятник-крест был снесён при непосредственном участии В.И. Ленина. Это первый памятник в Кремле, снесённый после революционных событий.
Трагическая судьба ждала и Чудов монастырь. Он был окончательно разрушен в 1930 году. Несмотря на это, усыпальница великого князя Сергея Александровича сохранилась. В 1995 года по решению Президента России Б.Н. Ельцина и по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II останки великого князя Сергея Александровича были тожественно перезахоронены в Новоспасском монастыре.
Тогда, с обнаружением останков великого князя, начал обсуждаться вопрос об утраченном памятнике, так как в ходе работ по поиску останков выяснилось, что сохранились подлинники проектных материалов самого автора памятного креста, а значит, стало возможным воссоздать произведение с абсолютной исторической точностью.
Работы по воссозданию на историческом месте креста в память о трагической гибели великого князя Сергея Александровича были начаты по указанию Президента Российской Федерации В.В. Путина осенью 2016 года.
1 ноября 2016 года, к 152-й годовщине со дня рождения великой княгини Елизаветы Фёдоровны, состоялась церемония освящения закладного камня.