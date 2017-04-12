Президент Путин с ветеранами-космонавтами посмотрел фильм "Время первых"
12.04.2017, 11:31
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент Российской Федерации Владимир Путин пригласил в Кремль ветеранов-космонавтов Алексея Леонова и Валентину Терешкову, а также дочь основоположника практической космонавтики Сергея Королева Наталию и дочь первого космонавта Юрия Гагарина Елену. На просмотре также присутствовали глава Министерства культуры Владимир Мединский, продюсеры фильма Тимур Бекмамбетов и Евгений Миронов, руководитель Роскосмоса Игорь Комаров и начальник Центра подготовки космонавтов Юрий Лончаков.
«Открывая встречу, Владимир Путин поздравил всех с Днём космонавтики, отметив, что достижениями в этой области Россия по праву гордится», - рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, во время просмотра Владимир Путин и его гости обменялись впечатлениями о событиях, отраженных в картине.
«Фильм президенту понравился», - отметил он.
«Открывая встречу, Владимир Путин поздравил всех с Днём космонавтики, отметив, что достижениями в этой области Россия по праву гордится», - рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, во время просмотра Владимир Путин и его гости обменялись впечатлениями о событиях, отраженных в картине.
«Фильм президенту понравился», - отметил он.