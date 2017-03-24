ОРЕАНДА-НОВОСТИ Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил Государственный академический Малый театр, где присутствовал на спектакле «Последняя жертва» по пьесе А.Н. Островского, сообщает пресс-служба Кремля.



Глава государства также провёл краткую беседу с руководством театра о реконструкции исторической сцены, завершившейся в декабре 2016 года, и текущем положении дел в театре. Во встрече также принял участие Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский.



Художественный руководитель театра Юрий Соломин рассказал главе государства о том, как велась реконструкция здания. Он добавил, что здесь появится уникальная система кассетного хранения декораций.



Государственный академический Малый театр – один из старейших театров страны и является особо ценным объектом культурного наследия России.