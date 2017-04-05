Президент России Владимир Путин посетил выставку "Сокровища Нукуса" в музее имени Пушкина
05.04.2017, 22:11
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президенты России и Узбекистана посетили выставку "Сокровища Нукуса" в ГМИИ имени А.С.Пушкина
Президент Российской Федерации Владимир Путин и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев осмотрели выставку "Сокровища Нукуса" в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С.Пушкина. Об этом сообщает Kremlin.ru.
В экспозиции представлены более 250 произведений живописи и графики авангардного и поставангардного периода в советском изобразительном искусстве, а также предметы археологии и декоративно-прикладного искусства из собрания одного из крупнейших музеев Узбекистана – Государственного музея искусств Республики Каракалпакстан имени И.В. Савицкого.
Выставка продлится до 10 мая.
Президент Российской Федерации Владимир Путин и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев осмотрели выставку "Сокровища Нукуса" в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С.Пушкина. Об этом сообщает Kremlin.ru.
В экспозиции представлены более 250 произведений живописи и графики авангардного и поставангардного периода в советском изобразительном искусстве, а также предметы археологии и декоративно-прикладного искусства из собрания одного из крупнейших музеев Узбекистана – Государственного музея искусств Республики Каракалпакстан имени И.В. Савицкого.
Выставка продлится до 10 мая.