Путин принял участие в открытии смены в Международном детском центре "Артек"
25.06.2017, 10:49
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 24 июня Президент России Владимир Путин побывал в «Артеке». Глава государства ознакомился с работой детского центра, пообщался с артековцами, принял участие в открытии седьмой смены, которая посвящена Саманте Смит.
Президента сопровождали заместитель Председателя Правительства О.Ю Голодец, помощник Президента А.А. Фурсенко и глава Республики Крым С.В. Аксёнов. О планах по развитию детского центра главе государства рассказал директор лагеря А.А. Каспржак.
В.В. Путин ознакомился с макетами комплекса, на которых представлены действующие сооружения, а также строения, которые планируется возвести в 2017–2018 годах и в перспективе. Президенту также показали спортивный зал, столовую, класс народных промыслов и один из номеров для проживания.
МДЦ «Артек» является крупнейшим детским лагерем в мире по количеству зачисляемых на обучение детей в год и состоит из девяти восстановленных лагерей. Глава государства ознакомился с результатами реконструкции объектов инфраструктуры лагеря, проводимой с 2014 года, и ходом работ по строительству десятого лагеря – «Солнечный».
В ходе посещения «Артека» Президент принял участие в церемонии открытия седьмой смены 2017 года, посвящённой Саманте Смит – американской школьнице, посетившей СССР в качестве Посла доброй воли и ставшей символом детской международной дипломатии. Глава государства также побеседовал с участниками седьмой смены.
На церемонии открытия седьмой смены «Артека» Президент России В.В. Путин пожелал детям из 57 регионов России и посланникам 15 стран, отдыхающим в детском центре, чтобы дружба, которую они здесь заведут, и «высокое звание артековцев» сопровождали их всю жизнь.
- «Артек» многое даёт. Он учит приобретать новые знания. И мне бы очень хотелось, чтобы эти знания, эти навыки и это высокое звание «артековец», дружба, которую вы здесь приобретете, сопровождала вас всю вашу жизнь, - сказал Президент.
На месте первой артековской линейки Президент России оставил запись с автографом на память о своем пребывании в детском центре.
Президента сопровождали заместитель Председателя Правительства О.Ю Голодец, помощник Президента А.А. Фурсенко и глава Республики Крым С.В. Аксёнов. О планах по развитию детского центра главе государства рассказал директор лагеря А.А. Каспржак.
В.В. Путин ознакомился с макетами комплекса, на которых представлены действующие сооружения, а также строения, которые планируется возвести в 2017–2018 годах и в перспективе. Президенту также показали спортивный зал, столовую, класс народных промыслов и один из номеров для проживания.
МДЦ «Артек» является крупнейшим детским лагерем в мире по количеству зачисляемых на обучение детей в год и состоит из девяти восстановленных лагерей. Глава государства ознакомился с результатами реконструкции объектов инфраструктуры лагеря, проводимой с 2014 года, и ходом работ по строительству десятого лагеря – «Солнечный».
В ходе посещения «Артека» Президент принял участие в церемонии открытия седьмой смены 2017 года, посвящённой Саманте Смит – американской школьнице, посетившей СССР в качестве Посла доброй воли и ставшей символом детской международной дипломатии. Глава государства также побеседовал с участниками седьмой смены.
На церемонии открытия седьмой смены «Артека» Президент России В.В. Путин пожелал детям из 57 регионов России и посланникам 15 стран, отдыхающим в детском центре, чтобы дружба, которую они здесь заведут, и «высокое звание артековцев» сопровождали их всю жизнь.
- «Артек» многое даёт. Он учит приобретать новые знания. И мне бы очень хотелось, чтобы эти знания, эти навыки и это высокое звание «артековец», дружба, которую вы здесь приобретете, сопровождала вас всю вашу жизнь, - сказал Президент.
На месте первой артековской линейки Президент России оставил запись с автографом на память о своем пребывании в детском центре.