Президент возложил венок к могиле Неизвестного солдата у стен Кремля
09.05.2017, 15:45
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент России Владимир Путин в празднование Дня Победы во вторник возложил венок к могиле Неизвестного солдата у Кремлёвской стены.
После завершения Парада Победы на Красной площади глава российского государства и его молдавский коллега Игорь Додон пришли пешком в Александровский сад и поправили ленты на установленных венках от имени лидеров двух стран у могилы Неизвестного солдата. Затем Владимир Путин и Игорь Додон почтили память погибших в войне минутой молчания.
В церемонии также участвовали ветераны Великой Отечественной войны, глава правительства РФ Дмитрий Медведев, спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко и министр обороны РФ Сергей Шойгу.
После завершения Парада Победы на Красной площади глава российского государства и его молдавский коллега Игорь Додон пришли пешком в Александровский сад и поправили ленты на установленных венках от имени лидеров двух стран у могилы Неизвестного солдата. Затем Владимир Путин и Игорь Додон почтили память погибших в войне минутой молчания.
В церемонии также участвовали ветераны Великой Отечественной войны, глава правительства РФ Дмитрий Медведев, спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко и министр обороны РФ Сергей Шойгу.