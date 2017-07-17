Приморье примет участие во всероссийской акции "Ночь кино"
17.07.2017, 11:03
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Приморье присоединится к всероссийской акции «Ночь кино».
Всероссийская акция «Ночь кино» пройдёт по всей стране с 27 на 28 августа. Три картины, которые будут транслироваться в уличном кинотеатре, жители Приморья выберут народным голосованием.
Как сообщили в краевой Кинокомиссии, мероприятие пройдет в амфитеатре Спортивной набережной Владивостока. Начало в 20.00.
"Фонд кино совместно с Министерством культуры Российской Федерации объявляет интернет-голосование за картины, которые покажут в рамках «Ночи кино».В список попали одни из самых успешных отечественных лент прошлого года, а также первой половины нынешнего", – говорится в сообщении пресс-службы Министверства культуры РФ.
В голосовании, которое продлится до 25 июля, принимают участие 15 картин, из которых для показа во время «Ночи кино» будут выбраны три лидера.
В числе лент, участвующих в голосовании, «Время первых», «Ледокол», «28 панфиловцев», «Экипаж», «Три богатыря и Морской царь», «Дуэлянт», «Викинг», «Притяжение», «Иван Царевич и Серый Волк-3», «Кухня. Последняя битва», «Жених», «Смешарики: Легенда о золотом драконе», «СуперБобровы», «Снежная королева-3: Огонь и лёд», «Ёлки 5».
Всероссийская акция «Ночь кино» пройдёт по всей стране с 27 на 28 августа. Три картины, которые будут транслироваться в уличном кинотеатре, жители Приморья выберут народным голосованием.
Как сообщили в краевой Кинокомиссии, мероприятие пройдет в амфитеатре Спортивной набережной Владивостока. Начало в 20.00.
"Фонд кино совместно с Министерством культуры Российской Федерации объявляет интернет-голосование за картины, которые покажут в рамках «Ночи кино».В список попали одни из самых успешных отечественных лент прошлого года, а также первой половины нынешнего", – говорится в сообщении пресс-службы Министверства культуры РФ.
В голосовании, которое продлится до 25 июля, принимают участие 15 картин, из которых для показа во время «Ночи кино» будут выбраны три лидера.
В числе лент, участвующих в голосовании, «Время первых», «Ледокол», «28 панфиловцев», «Экипаж», «Три богатыря и Морской царь», «Дуэлянт», «Викинг», «Притяжение», «Иван Царевич и Серый Волк-3», «Кухня. Последняя битва», «Жених», «Смешарики: Легенда о золотом драконе», «СуперБобровы», «Снежная королева-3: Огонь и лёд», «Ёлки 5».
Источник: http://primorsky.ru/