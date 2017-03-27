"Природу Донского края" покажут на выставке в Ростове
27.03.2017, 11:43
ОРЕАНДА-НОВОСТИ С 24 марта по 30 июля в Музее русско-армянской дружбы в Ростове-на-Дону пройдёт выставка «Природа Донского края. Взгляд из скрадка».
Выставка действует в рамках объявленного в России Года экологии. Вниманию посетителей представлены выставочные комплексы: «От Донского заповедника до наших дней», «Донские степи», «Лес и его охрана», посвященные природному разнообразию Ростовской области и содержащие материалы по его охране в разное историческое время, включая создание первого Донского заповедника и заповедника «Ростовский».
Среди материалов выставки – серия фотоальбомов «Времена года» губернатора Ростовской области Голубева В. Ю., посвященных природе Донской земли.
Выставка действует в рамках объявленного в России Года экологии. Вниманию посетителей представлены выставочные комплексы: «От Донского заповедника до наших дней», «Донские степи», «Лес и его охрана», посвященные природному разнообразию Ростовской области и содержащие материалы по его охране в разное историческое время, включая создание первого Донского заповедника и заповедника «Ростовский».
Среди материалов выставки – серия фотоальбомов «Времена года» губернатора Ростовской области Голубева В. Ю., посвященных природе Донской земли.