Пробег на автомобилях времен Великой Отечественной войны стартовал в Москве
09.05.2017, 17:18
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Участники финишируют в Серебряном бору, где состоится праздник, приуроченный к 72-й годовщине Победы. Для гостей работает фотостудия с мгновенной печатью, а также выездная костюмерная военных лет.
Руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский дал старт автопробегу на автомобилях времён Великой Отечественной войны. Акция приурочена к 72-й годовщине Победы. Семь машин проедут от здания Московского государственного технического университета радиотехники, электроники и автоматики (МГТУ МИРЭА) до парка "Ветеран" в Серебряном бору.
"Мы уже в четвёртый раз проводим ретроавтопробег, посвящённый Дню Победы. Здесь мы делаем такую, скажем так, инсталляцию, одеваемся в форму военных лет, для того чтобы окунуться в ту атмосферу, почувствовать себя так же, как наши предки, и просто вспомнить о победе. Наша акция чистая, светлая, и люди очень хорошо реагируют, когда видят, как по улицам города едут американские и советские машины, которые ещё помнят дороги военного времени", - рассказал Антон Кульбачевский.
Также в рамках акции состоялась закладка Аллеи Памяти. "Кроме того, возле МИРЭА, от которого мы стартуем, мы посадили Аллею Памяти из елей. Всего здесь высажено 72 дерева. Традиционно на той территории, от которой стартуем, мы высаживаем деревья", - добавил руководитель Департамента.
Автомобили финишируют около 15:00 на Таманской улице, где в 12:00 началась праздничная программа. Для гостей открыта фотостудия с мгновенной печатью, работает выездная костюмерная военных лет, а также полевая кухня, где можно попробовать солдатскую кашу. Всех желающих приглашают на мастер-классы. Ведущие праздничной программы - советский и российский диктор Анна Шатилова и актриса Зинаида Кириенко.
Руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский дал старт автопробегу на автомобилях времён Великой Отечественной войны. Акция приурочена к 72-й годовщине Победы. Семь машин проедут от здания Московского государственного технического университета радиотехники, электроники и автоматики (МГТУ МИРЭА) до парка "Ветеран" в Серебряном бору.
"Мы уже в четвёртый раз проводим ретроавтопробег, посвящённый Дню Победы. Здесь мы делаем такую, скажем так, инсталляцию, одеваемся в форму военных лет, для того чтобы окунуться в ту атмосферу, почувствовать себя так же, как наши предки, и просто вспомнить о победе. Наша акция чистая, светлая, и люди очень хорошо реагируют, когда видят, как по улицам города едут американские и советские машины, которые ещё помнят дороги военного времени", - рассказал Антон Кульбачевский.
Также в рамках акции состоялась закладка Аллеи Памяти. "Кроме того, возле МИРЭА, от которого мы стартуем, мы посадили Аллею Памяти из елей. Всего здесь высажено 72 дерева. Традиционно на той территории, от которой стартуем, мы высаживаем деревья", - добавил руководитель Департамента.
Автомобили финишируют около 15:00 на Таманской улице, где в 12:00 началась праздничная программа. Для гостей открыта фотостудия с мгновенной печатью, работает выездная костюмерная военных лет, а также полевая кухня, где можно попробовать солдатскую кашу. Всех желающих приглашают на мастер-классы. Ведущие праздничной программы - советский и российский диктор Анна Шатилова и актриса Зинаида Кириенко.