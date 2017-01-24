Продажа абонементов XV юбилейного сезона ММДМ стартует 1 февраля
24.01.2017, 17:54
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 1 февраля 2017 года Дом музыки открывает продажу абонементов XV юбилейного сезона.
В юбилейный сезон среди абонементых циклов войдёт вся палитра существующих жанров и направлений: классическая и современная академическая музыка, джаз, world music и этника, авторская и народная песня, балет, опера и мюзикл, поэтические вечера, музыкально-литературные композиции, драматические спектакли и многое другое.
Владимир Спиваков и Василий Петренко, Владимир Юровский и Чарльз Оливьери-Монро, Борис Березовский, Александр Гиндин, Злата Чочиева и Екатерина Мечетина, Даниэль Лозакович, Сергей Догадин, Борис Андрианов и Максим Рысанов, Анна Аглатова и Василий Ладюк, Сергей Жилин и Даниил Крамер, Дмитрий Назаров и Алла Демидова – каждый вечер в Доме музыки вас ждет встреча с любимыми музыкантами и актерами.
По традиции особое место в репертуаре займут концерты, спектакли и образовательные программы для детей. Юных зрителей ждут драматические и музыкальные спектакли, мюзиклы и балеты, программы с участием признанных артистов и юных звезд, выступления известных хоровых и танцевальных коллективов. Целый блок увлекательных интерактивных программ познакомит детей с миром академической музыки, джаза и золотым фондом литературной классики.
В юбилейный сезон среди абонементых циклов войдёт вся палитра существующих жанров и направлений: классическая и современная академическая музыка, джаз, world music и этника, авторская и народная песня, балет, опера и мюзикл, поэтические вечера, музыкально-литературные композиции, драматические спектакли и многое другое.
Владимир Спиваков и Василий Петренко, Владимир Юровский и Чарльз Оливьери-Монро, Борис Березовский, Александр Гиндин, Злата Чочиева и Екатерина Мечетина, Даниэль Лозакович, Сергей Догадин, Борис Андрианов и Максим Рысанов, Анна Аглатова и Василий Ладюк, Сергей Жилин и Даниил Крамер, Дмитрий Назаров и Алла Демидова – каждый вечер в Доме музыки вас ждет встреча с любимыми музыкантами и актерами.
По традиции особое место в репертуаре займут концерты, спектакли и образовательные программы для детей. Юных зрителей ждут драматические и музыкальные спектакли, мюзиклы и балеты, программы с участием признанных артистов и юных звезд, выступления известных хоровых и танцевальных коллективов. Целый блок увлекательных интерактивных программ познакомит детей с миром академической музыки, джаза и золотым фондом литературной классики.