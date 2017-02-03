Продолжается конкурс на лучший сценарий фильма о подвиге Зои Космодемьянской
03.02.2017, 15:41
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российское военно-историческое общество продолжает конкурс на создание сценария художественного фильма под рабочим названием «Страсти по Зое», рассказывающего о подвиге Героя Советского Союза Зои Космодемьянской. Первый этап конкурса завершится 23 февраля.
На Первый этап конкурса (до 23 февраля 2017 года) принимается развёрнутый синопсис сценария полнометражного художественного фильма под рабочим названием «Страсти по Зое», написанный на русском языке (объёмом не менее 20 страниц). По итогам первого этапа авторитетное жюри определит трёх финалистов, которые будут допущены ко второму этапу.
Для участия во втором этапе конкурса необходимо будет предоставить развёрнутый сценарий фильма. Сценарий должен отвечать целям и задачам конкурса: сохранение исторической правды и памяти о героическом прошлом нашего Отечества; продолжение и развитие лучших традиций русской и советской драматургии; формирование у граждан духовно-нравственных ценностей, ответственной гражданской позиции и патриотизма.
При рассмотрении текстов сценария учитываются литературно-художественные достоинства, знание фактического материала, самостоятельность мышления. Участники, ставшие победителями первого этапа конкурса, получат грамоты Российского военно-исторического общества. Победитель будет награжден дипломом Российского военно-исторического общества и премией.
На Первый этап конкурса (до 23 февраля 2017 года) принимается развёрнутый синопсис сценария полнометражного художественного фильма под рабочим названием «Страсти по Зое», написанный на русском языке (объёмом не менее 20 страниц). По итогам первого этапа авторитетное жюри определит трёх финалистов, которые будут допущены ко второму этапу.
Для участия во втором этапе конкурса необходимо будет предоставить развёрнутый сценарий фильма. Сценарий должен отвечать целям и задачам конкурса: сохранение исторической правды и памяти о героическом прошлом нашего Отечества; продолжение и развитие лучших традиций русской и советской драматургии; формирование у граждан духовно-нравственных ценностей, ответственной гражданской позиции и патриотизма.
При рассмотрении текстов сценария учитываются литературно-художественные достоинства, знание фактического материала, самостоятельность мышления. Участники, ставшие победителями первого этапа конкурса, получат грамоты Российского военно-исторического общества. Победитель будет награжден дипломом Российского военно-исторического общества и премией.