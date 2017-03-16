Проект "Культура.РФ" покажет вечера Третьяковской галереи в "Одноклассниках"
16.03.2017, 20:11
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Государственная Третьяковская галерея и Национальный фонд поддержки правообладателей совместно с порталом "Культура.РФ" и социальной сетью "Одноклассники" запускает новый проект - видеотрансляции встреч в рамках проекта "Ваш ХХ век", посвящённый ключевым фигурам и культурному наследию эпохи.
"У портала "Культура РФ" уже есть опыт видеотрансляций, и мы рады, что теперь такой проект стал возможен с Третьяковской галереей. Благодаря социальной сети "Одноклассники" аудитория "Четвергов допоздна" значительно расширится. Важно отметить, что для совместного проекта с "ОК Live" используется профессиональная видеосъёмка, то есть качество изображения и звука не будет отличаться от телевизионной картинки", - сказал советник Министра культуры Российской Федерации Вадим Ваньков.
В проекте примут участие Вениамин Смехов, Александр Филиппенко, Елена Коренева, Михаил Тройник, Григорий Кружков, Татьяна Толстая и другие известные актёры, писатели, переводчики и музыканты. Встречи будут проходить каждую неделю по четвергам с 16 марта по 29 июня и с 7 сентября по 28 декабря в уже полюбившемся для посетителей Третьяковской галереи формате - "Четверги допоздна". 16 марта в 19.00 программу откроет концерт из цикла "Музыка времени: неизвестные шедевры".
Увидеть происходящее смогут не только посетители Третьяковки: галерея совместно с порталом "Культура.РФ" и социальной сетью "Одноклассники" даст возможность всем жителям России присоединиться к встречам в формате видеотрансляций.
Проект реализован при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
"У портала "Культура РФ" уже есть опыт видеотрансляций, и мы рады, что теперь такой проект стал возможен с Третьяковской галереей. Благодаря социальной сети "Одноклассники" аудитория "Четвергов допоздна" значительно расширится. Важно отметить, что для совместного проекта с "ОК Live" используется профессиональная видеосъёмка, то есть качество изображения и звука не будет отличаться от телевизионной картинки", - сказал советник Министра культуры Российской Федерации Вадим Ваньков.
В проекте примут участие Вениамин Смехов, Александр Филиппенко, Елена Коренева, Михаил Тройник, Григорий Кружков, Татьяна Толстая и другие известные актёры, писатели, переводчики и музыканты. Встречи будут проходить каждую неделю по четвергам с 16 марта по 29 июня и с 7 сентября по 28 декабря в уже полюбившемся для посетителей Третьяковской галереи формате - "Четверги допоздна". 16 марта в 19.00 программу откроет концерт из цикла "Музыка времени: неизвестные шедевры".
Увидеть происходящее смогут не только посетители Третьяковки: галерея совместно с порталом "Культура.РФ" и социальной сетью "Одноклассники" даст возможность всем жителям России присоединиться к встречам в формате видеотрансляций.
Проект реализован при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.