Проект "Русское кино" отмечен премией "Большая цифра"
09.02.2017, 14:17
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания Tvzavr стала обладателем Национальной премии «Большая цифра» за разработку и запуск на международном рынке проекта «Русское кино». VIII Церемония вручения состоялась 8 февраля в ресторане Backstage.
Проект «Русское кино» запущен онлайн-кинотеатром Tvzavr при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Роскино в апреле 2016 года, в рамках Года российского кино. Презентации проекта прошли на крупнейших кинофестивалях в Каннах и в Лос-Анджелесе, а также в рамках Недели нового российского кино (США).
Приложение «Русское кино» доступно пользователям во всем мире на телевизорах Smart TV и мобильных устройствах, а также на сайте Ruskino.net. На текущий момент по количеству пользователей приложения лидируют США, Израиль, Германия и Прибалтика.
«Мы отмечаем стремительный рост популярности «Русского кино» у пользователей во всем мире. Изучив культуру потребления видеоконтента за рубежом, мы заметили, с каким интересом иностранцы изучают русскую культуру. Наш проект помогает им в этом, предоставляя легальный доступ к огромной библиотеке советских и российских фильмов», - комментирует генеральный директор Tvzavr Марина Сурыгина.
В настоящее время «Русское кино» является единственным сервисом, где в одном месте сконцентрированы фильмы отечественного производства.
Проект «Русское кино» запущен онлайн-кинотеатром Tvzavr при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Роскино в апреле 2016 года, в рамках Года российского кино. Презентации проекта прошли на крупнейших кинофестивалях в Каннах и в Лос-Анджелесе, а также в рамках Недели нового российского кино (США).
Приложение «Русское кино» доступно пользователям во всем мире на телевизорах Smart TV и мобильных устройствах, а также на сайте Ruskino.net. На текущий момент по количеству пользователей приложения лидируют США, Израиль, Германия и Прибалтика.
«Мы отмечаем стремительный рост популярности «Русского кино» у пользователей во всем мире. Изучив культуру потребления видеоконтента за рубежом, мы заметили, с каким интересом иностранцы изучают русскую культуру. Наш проект помогает им в этом, предоставляя легальный доступ к огромной библиотеке советских и российских фильмов», - комментирует генеральный директор Tvzavr Марина Сурыгина.
В настоящее время «Русское кино» является единственным сервисом, где в одном месте сконцентрированы фильмы отечественного производства.