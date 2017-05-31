Профессор МГК Станислав Иголинский выступит в Малом зале консерватории
31.05.2017, 15:33
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 9 июня заслуженный артист России, профессор Московской консерватории Станислав Иголинский выступит в Малом зале. Пианист представит монографическую программу, посвящённую творчеству Роберта Шумана — выдающегося художника романтизма, чьё имя стоит в одном ряду с Чайковским, Шопеном и Листом.
Чайковский считал, что будущие поколения назовут XIX век шумановским периодом в истории музыки. Музыка Шумана запечатлела главное в искусстве его времени — её содержанием стали "таинственно-глубокие процессы духовной жизни" человека, её назначением — проникновение в "глубины человеческого сердца".
Для консерваторской публики С. Иголинский исполнит наиболее яркие фортепианные сочинения композитора — "Танцы давидсбюндлеров", Симфонические этюды и Фантазию до мажор.
Чайковский считал, что будущие поколения назовут XIX век шумановским периодом в истории музыки. Музыка Шумана запечатлела главное в искусстве его времени — её содержанием стали "таинственно-глубокие процессы духовной жизни" человека, её назначением — проникновение в "глубины человеческого сердца".
Для консерваторской публики С. Иголинский исполнит наиболее яркие фортепианные сочинения композитора — "Танцы давидсбюндлеров", Симфонические этюды и Фантазию до мажор.