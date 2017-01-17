ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Народный артист России, один из ведущих профессоров Московской консерватории Михаил Воскресенский продолжает знакомить публику со своими воспитанниками. 21 января героем вечера станет лауреат крупнейших конкурсов мирового масштаба, доцент Московской консерватории Сергей Кудряков.



"Каждое его появление на сцене — это музыкальное событие. Безграничное владение инструментом и необычайной красоты звук позволяют назвать Сергея Кудрякова одним из самых ярких и интересных музыкантов наших дней", — писала французская газета "Le Midi Libre".



Отдавая предпочтение немецкой и русской романтической музыке, Сергей Кудряков стремится в своих программах представлять публике как широко известный, так и "раритетный" малоисполняемый репертуар. Из последних проектов: антология "Пьесы-фантазии немецких композиторов" (в содружестве с альтистом Ильёй Гофманом), программа "Аренский" совместно с солистами NHK Orchestra и фирмой звукозаписи "Akane" (Япония). Запоминающимся фактом артистической биографии Кудрякова стало его участие в проекте "Торжество роялей": уникальный ансамбль, квартет пианистов, объединил блестящих мастеров — А. Гиндина, С. Кудрякова, Е. Мечетину, А. Володина.



Для сольного концерта в Малом зале Московской консерватории Сергей Кудряков выбрал программу из сочинений Бетховена и Шопена. Прозвучат две сонаты венского классика — ранняя, ля-мажорная № 2, соч. 2, и знаменитая "Аппассионата", а также Первая баллада, мазурки, вальсы, до-минорный ноктюрн польского романтика. Венчает программу впечатляющее Andante spianato и Большой блестящий полонез.



Сергей Кудряков родился в Москве, закончил Московскую консерваторию имени П.И. Чайковского (класс профессора М.С. Воскресенского), где преподаёт в настоящий момент, совмещая активную концертную деятельность с педагогической.



С. Кудряков — лауреат крупнейших фортепианных и камерных конкурсов. Среди многочисленных наград и призов — 3 первых премии: международный конкурс в Женеве (2002); конкурс камерной музыки им. Гаэтано Дзинетти в Вероне (в дуэте с И. Гофманом, 2004); конкурс пианистов им. Гезы Анды в Цюрихе (2006).



Музыкант регулярно выступает с концертами в странах Западной и Восточной Европы, США, Японии и России, сотрудничает с ведущими оркестрами и коллективами России, Японии, Швейцарии, Германии, Венгрии, Сербии, Чехии, Словакии. Выступал вместе с известными дирижёрами — Владимиром Федосеевым, Юрием Николаевским, Андреем Борейко, Филиппом Антремоном, Теодором Гушльбауэром, Ховардом Гриффитсом, Элиаху Инбалом, и др. Сергей принимает участие в престижных европейских и российских фестивалях, таких как Люцернский фестиваль, фестиваль в Монтрё, Рур, Французского радио в Монпелье, Московский Пасхальный Фестиваль, Музыкальный Олимп в Санкт-Петербурге и многих других. Постоянно проводит мастер-классы в России, Японии, Швейцарии, Сербии.



Пианистом осуществлена запись девяти компакт дисков на фирмах Pan Classics, Audite, Azzurra Music, Akane, Caro mitis.