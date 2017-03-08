ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На концерте хора «Новой оперы» 10 марта прозвучит музыка композиторов разных национальных культур и ветвей христианства: Литургия святого Иоанна Златоуста Сергея Рахманинова и Духовные мотеты Франсиса Пуленка.

Интонационная основа многих сочинений Сергея Рахманинова — знаменный распев. Хотя композитор редко обращался непосредственно к жанрам церковного богослужения, его духовную музыку можно смело причислить к вершинам этого направления.

Рахманиновское произведение совсем не похоже на литургии, звучащие при богослужениях. В нём преобладают лирические образы, но иногда оно экспрессивно и патетично. Развёрнутые музыкальные формы и виртуозность хоровых партий придают Литургии святого Иоанна Златоуста черты концертного стиля.

Франсис Пуленк в своей хоровой музыке сочетает выразительные средства григорианского хорала и старинных вокальных жанров с современными приёмами. Примером могут служить его Духовные мотеты. В программу концерта вошли духовные сочинения Пуленка, написанные в разные годы для разных составов хоров: мужского («Четыре маленькие молитвы святого Франциска Ассизского»), женского (мотет Ave verum corpus) и смешанного («Четыре покаянных мотета» и «Четыре рождественских мотета»).

Концерт пройдёт в Московском театре «Новая опера» имени Е.В. Колобова. Начало — в 19:00.