Произведения династии художников Бенуа-Лансере покажут в Вологде
26.01.2017, 13:45
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Вологжанам представилась уникальная возможность увидеть акварели, книжные иллюстрации, театральные эскизы, графические альбомы и скульптурные композиции представителей ярчайшей творческой династии России конца XIX - начала XX века Бенуа-Лансере.
27 января в 17.00 в Шаламовском доме состоится открытие экспозиции «Зинаида Серебрякова и династия художников Бенуа-Лансере». На ней представлены произведения Александра и Альберта Бенуа, Евгения и Николая Лансере, Зинаиды Серебряковой из фондов Вологодской картинной галереи.
«Альберт Николаевич Бенуа (1852-1936) был одним из организаторов популярного в России 1880-1890-х годах «Общества русских акварелистов». Его младший брат - Александр Николаевич (1870-1960) известен как станковист, так и как театральный художник. Основу новой экспозиции составляют работы племянницы братьев Бенуа - Зинаиды Серебряковой – в девичестве Лансере (1884 - 1967). В собрании областной картинной галереи хранится 120 графических произведений этого мастера: рабочие альбомы, отдельные рисунки карандашом, темперой и акварелью, выполненные до 1924 года - времени ее вынужденного отъезда во Францию. Творчество старшего брата Зинаиды Серебряковой - Евгения Евгеньевича Лансере (1875 - 1946) представлено яркими образцами книжной иллюстрации, изысканной журнальной графикой, произведениями станкового характера», - рассказала куратор выставочного проекта, искусствовед Любовь Соснина.
В наших фондах насчитывается чуть более 150 музейных предметов представителей творческой династии. Первые произведения появились в Вологде в начале ХХ века, когда художники принимали активное участие в деятельности Северного кружка любителей изящных искусств. Формирование уникальной для Вологды династической коллекции продолжилось и в конце ХХ века. Сын Зинаиды Серебряковой - Евгений Серебряков и дочь Николая Лансере - Надежда Лансере передали в нашу картинную галерею произведения своих знаменитых родителей.
27 января в 17.00 в Шаламовском доме состоится открытие экспозиции «Зинаида Серебрякова и династия художников Бенуа-Лансере». На ней представлены произведения Александра и Альберта Бенуа, Евгения и Николая Лансере, Зинаиды Серебряковой из фондов Вологодской картинной галереи.
«Альберт Николаевич Бенуа (1852-1936) был одним из организаторов популярного в России 1880-1890-х годах «Общества русских акварелистов». Его младший брат - Александр Николаевич (1870-1960) известен как станковист, так и как театральный художник. Основу новой экспозиции составляют работы племянницы братьев Бенуа - Зинаиды Серебряковой – в девичестве Лансере (1884 - 1967). В собрании областной картинной галереи хранится 120 графических произведений этого мастера: рабочие альбомы, отдельные рисунки карандашом, темперой и акварелью, выполненные до 1924 года - времени ее вынужденного отъезда во Францию. Творчество старшего брата Зинаиды Серебряковой - Евгения Евгеньевича Лансере (1875 - 1946) представлено яркими образцами книжной иллюстрации, изысканной журнальной графикой, произведениями станкового характера», - рассказала куратор выставочного проекта, искусствовед Любовь Соснина.
В наших фондах насчитывается чуть более 150 музейных предметов представителей творческой династии. Первые произведения появились в Вологде в начале ХХ века, когда художники принимали активное участие в деятельности Северного кружка любителей изящных искусств. Формирование уникальной для Вологды династической коллекции продолжилось и в конце ХХ века. Сын Зинаиды Серебряковой - Евгений Серебряков и дочь Николая Лансере - Надежда Лансере передали в нашу картинную галерею произведения своих знаменитых родителей.