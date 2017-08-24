Пролог 80-го сезона открывается в Башкирском театре оперы и балета
24.08.2017, 13:51
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 25 августа в Башкирском государственном театре оперы и балета открывается пролог 80-го театрального сезона. Пролог в августе и сентябре составят любимые уфимцами постановки, а также несколько интересных гастрольных проектов.
25 августа пролог сезона откроется спектаклем Петра Чайковского «Щелкунчик».
26 августа и 17 сентября театр представит радостную и яркую музыкальную сказку «Хрустальная туфелька, или Сказка о Золушке».
29 августа состоится балет «Лебединое озеро» Петра Чайковского, поставленный в театре Юрием Григоровичем почти двадцать лет назад.
2 сентября юных зрителей ждёт детский мюзикл «День Рождения Кота Леопольда».
12 сентября балет-феерию «Кармен». 15 сентября на сцене театра выступит знаменитый арт-проект «ТенорА XXI века». Солисты крупнейших московских и европейских театров, собранные в группу директором Московского театра «Новая Опера» Дмитрием Сибирцевым, исполнят песни из любимых отечественных и зарубежных кинофильмов.
25 августа пролог сезона откроется спектаклем Петра Чайковского «Щелкунчик».
26 августа и 17 сентября театр представит радостную и яркую музыкальную сказку «Хрустальная туфелька, или Сказка о Золушке».
29 августа состоится балет «Лебединое озеро» Петра Чайковского, поставленный в театре Юрием Григоровичем почти двадцать лет назад.
2 сентября юных зрителей ждёт детский мюзикл «День Рождения Кота Леопольда».
12 сентября балет-феерию «Кармен». 15 сентября на сцене театра выступит знаменитый арт-проект «ТенорА XXI века». Солисты крупнейших московских и европейских театров, собранные в группу директором Московского театра «Новая Опера» Дмитрием Сибирцевым, исполнят песни из любимых отечественных и зарубежных кинофильмов.
Источник: https://culture.bashkortostan.ru